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Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1/2
5.0
2
1 070 ₽
Клуппы
    Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1/2
    Арт. Х13021335
    5.0
    2
    Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1/2
    Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1/2
    Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1/2
      Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1/2
      Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1/2
      Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1/2

      Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1/2

      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х13021335
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		клупп
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Клупп трубный PROFESSIONAL ½ STAYER это компактное ручное устройство для нарезания резьбы на полипропиленовых и металлических трубах. С его помощью получается ровная наружная резьба, которая обеспечит надежное соединение между частями трубопровода. Оснащен резцами из легированной стали, обладает стандартным размером. При резке трубы устанавливается на направляющую-держатель. Купить STAYER 28261-½ - значит сделать работу быстро и качественно.

        Преимущества трубного резьбонарезного клуппа STAYER ½:

        • Простой;
        • Малогабаритный;
        • Эффективный.

        Комплектация:

        • Клупп;
        • Упаковка.