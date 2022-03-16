Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1/2

Клупп трубный PROFESSIONAL ½ STAYER это компактное ручное устройство для нарезания резьбы на полипропиленовых и металлических трубах. С его помощью получается ровная наружная резьба, которая обеспечит надежное соединение между частями трубопровода. Оснащен резцами из легированной стали, обладает стандартным размером. При резке трубы устанавливается на направляющую-держатель. Купить STAYER 28261-½ - значит сделать работу быстро и качественно.

Преимущества трубного резьбонарезного клуппа STAYER ½:

Простой;

Малогабаритный;

Эффективный.

Комплектация: