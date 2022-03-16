Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1/2
Арт. Х13021335
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип резьбонарезного инструмента
|клупп
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Материал
|сталь
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Клупп трубный PROFESSIONAL ½ STAYER это компактное ручное устройство для нарезания резьбы на полипропиленовых и металлических трубах. С его помощью получается ровная наружная резьба, которая обеспечит надежное соединение между частями трубопровода. Оснащен резцами из легированной стали, обладает стандартным размером. При резке трубы устанавливается на направляющую-держатель. Купить STAYER 28261-½ - значит сделать работу быстро и качественно.
Преимущества трубного резьбонарезного клуппа STAYER ½:
- Простой;
- Малогабаритный;
- Эффективный.
Комплектация:
- Клупп;
- Упаковка.