Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1

Преимущества

Гарантированная точная нарезка резьбы

Долгий срок службы

Инструмент легок в использовании и очень просто отчищается от различных загрязнений и стружки после работы

Клупп трубный со сменными резцами STAYER, 1″, применяется для нарезки наружной резьбы на деталях, изготовленных из металла. Детали непосредственно участвующие в нарезке изготовлены из легированной стали высокого качества.