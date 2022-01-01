Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1
Арт. Х13021391
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип резьбонарезного инструмента
|клупп
|
Материал
|сталь
С этим товаром смотрят
- Клупп трубный со сменными резцами STAYER, 1″, применяется для нарезки наружной резьбы на деталях, изготовленных из металла. Детали непосредственно участвующие в нарезке изготовлены из легированной стали высокого качества.
Преимущества
- Гарантированная точная нарезка резьбы
- Долгий срок службы
- Инструмент легок в использовании и очень просто отчищается от различных загрязнений и стружки после работы