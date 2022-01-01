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Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1
1 200 ₽
Клуппы
    Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1
    Арт. Х13021391
    Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1
    Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1
    Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1
    Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1
      Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1
      Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1
      Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1
      Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1

      Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-1

      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13021391

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		клупп
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      1 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клупп трубный со сменными резцами STAYER, 1″, применяется для нарезки наружной резьбы на деталях, изготовленных из металла. Детали непосредственно участвующие в нарезке изготовлены из легированной стали высокого качества.

        Преимущества

        • Гарантированная точная нарезка резьбы
        • Долгий срок службы
        • Инструмент легок в использовании и очень просто отчищается от различных загрязнений и стружки после работы