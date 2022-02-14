Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-3/4

Преимущества

Режущие пластины выполнены из высококачественной стали, что обеспечивает точное производство резьбы, а также долгий срок службы инструмента и сохранение режущих свойств

Инструмент прост в использовании и легко очищается от стружки и загрязнений после рабочего процесса

Трубный клупп 28261-3/4 STAYER серии "PROFESSIONAL" со сменными резцами применяется для выполнения наружной резьбы на различных металлических заготовках, например, трубах. Не подходит к использованию с трубами, прошедшими процесс сварки. Рекомендуется использовать с жидкой смазкой. Резьба 3/4".