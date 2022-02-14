Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-3/4
Арт. Х13021336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип резьбонарезного инструмента
|клупп
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Материал
|сталь
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- Трубный клупп 28261-3/4 STAYER серии "PROFESSIONAL" со сменными резцами применяется для выполнения наружной резьбы на различных металлических заготовках, например, трубах. Не подходит к использованию с трубами, прошедшими процесс сварки. Рекомендуется использовать с жидкой смазкой. Резьба 3/4".
Преимущества
- Режущие пластины выполнены из высококачественной стали, что обеспечивает точное производство резьбы, а также долгий срок службы инструмента и сохранение режущих свойств
- Инструмент прост в использовании и легко очищается от стружки и загрязнений после рабочего процесса