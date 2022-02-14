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Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-3/4
5.0
2
1 070 ₽
Клуппы
    Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-3/4
    Арт. Х13021336
    5.0
    2
    Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-3/4
    Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-3/4
    Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-3/4
      Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-3/4
      Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-3/4
      Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-3/4

      Трубный клупп со сменными резцами Stayer 28261-3/4

      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х13021336
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		клупп
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубный клупп 28261-3/4 STAYER серии "PROFESSIONAL" со сменными резцами применяется для выполнения наружной резьбы на различных металлических заготовках, например, трубах. Не подходит к использованию с трубами, прошедшими процесс сварки. Рекомендуется использовать с жидкой смазкой. Резьба 3/4".

        Преимущества

        • Режущие пластины выполнены из высококачественной стали, что обеспечивает точное производство резьбы, а также долгий срок службы инструмента и сохранение режущих свойств
        • Инструмент прост в использовании и легко очищается от стружки и загрязнений после рабочего процесса