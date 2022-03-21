Трубный клупп со сменными резцами 1 1/4" Stayer 28261-5/4
Арт. X1319060533
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип резьбонарезного инструмента
|клупп
|
Направление резьбы
|правое
С этим товаром смотрят
Клупп трубный со сменными резцами был создан из немецкого стального сплава с добавлением укрепляющих элементов, повышающих выносливость изделия. Клупп трубный купить можно для нарезки труб стандартного диаметра для создания на них резьбы и последующего облегчения их скрепления при организации трубопровода. Клупп 28261 состоит из головки со съемной пластинкой, которая покрыта резьбовыми гребенками для пластики резьбы, и граненого цилиндра, в который непосредственно помещается труба.
Преимущества клуппа трубного 1 ¼:
- Прочный;
- Подходит для многократного пользования;
- Удобный и компактный;
- Со стандартным разъемом;
- Обеспечивает качественную и чистую резьбу.
Комплектация:
- Клупп;
- Упаковка.