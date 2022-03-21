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Трубный клупп со сменными резцами 1 1/4" Stayer 28261-5/4
5.0
2
1 330 ₽
Клуппы
    Трубный клупп со сменными резцами 1 1/4" Stayer 28261-5/4
    Арт. X1319060533
    5.0
    2
    Трубный клупп со сменными резцами 1 1/4" Stayer 28261-5/4
    Трубный клупп со сменными резцами 1 1/4" Stayer 28261-5/4
    Трубный клупп со сменными резцами 1 1/4" Stayer 28261-5/4
    Трубный клупп со сменными резцами 1 1/4" Stayer 28261-5/4
      Трубный клупп со сменными резцами 1 1/4" Stayer 28261-5/4
      Трубный клупп со сменными резцами 1 1/4" Stayer 28261-5/4
      Трубный клупп со сменными резцами 1 1/4" Stayer 28261-5/4
      Трубный клупп со сменными резцами 1 1/4" Stayer 28261-5/4

      Трубный клупп со сменными резцами 1 1/4" Stayer 28261-5/4

      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319060533
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		клупп
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Клупп трубный со сменными резцами был создан из немецкого стального сплава с добавлением укрепляющих элементов, повышающих выносливость изделия. Клупп трубный купить можно для нарезки труб стандартного диаметра для создания на них резьбы и последующего облегчения их скрепления при организации трубопровода. Клупп 28261 состоит из головки со съемной пластинкой, которая покрыта резьбовыми гребенками для пластики резьбы, и граненого цилиндра, в который непосредственно помещается труба.

        Преимущества клуппа трубного 1 ¼:

        • Прочный;
        • Подходит для многократного пользования;
        • Удобный и компактный;
        • Со стандартным разъемом;
        • Обеспечивает качественную и чистую резьбу.

        Комплектация:

        • Клупп;
        • Упаковка.