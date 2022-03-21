Трубный клупп со сменными резцами 1 1/4" Stayer 28261-5/4

Клупп трубный со сменными резцами был создан из немецкого стального сплава с добавлением укрепляющих элементов, повышающих выносливость изделия. Клупп трубный купить можно для нарезки труб стандартного диаметра для создания на них резьбы и последующего облегчения их скрепления при организации трубопровода. Клупп 28261 состоит из головки со съемной пластинкой, которая покрыта резьбовыми гребенками для пластики резьбы, и граненого цилиндра, в который непосредственно помещается труба.

Преимущества клуппа трубного 1 ¼:

Прочный;

Подходит для многократного пользования;

Удобный и компактный;

Со стандартным разъемом;

Обеспечивает качественную и чистую резьбу.

Комплектация: