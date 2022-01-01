Заклепочник Jonnesway V1000 (2.4 мм - 4.8 мм)

Преимущества:

Применяется для соединений, в конструкции которых используются "слепые" заклепки.





Заклепочник Jonnesway V1000 cо стальным штампованным корпусом и рычагами, применяется для обслуживания алюминиевых вытяжных заклепок. Удобная конструкция инструмента и рукоятка с мягкой накладкой снижает усилие во время нажатия и обеспечивает качественную работу. Прочная рабочая поверхность увеличивает срок службы инструмента.