Заклепочник Jonnesway V1000 (2.4 мм - 4.8 мм)
Арт. jonnesway_5776
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|340х110х40
- Заклепочник Jonnesway V1000 cо стальным штампованным корпусом и рычагами, применяется для обслуживания алюминиевых вытяжных заклепок. Удобная конструкция инструмента и рукоятка с мягкой накладкой снижает усилие во время нажатия и обеспечивает качественную работу. Прочная рабочая поверхность увеличивает срок службы инструмента.
Преимущества:
- Применяется для соединений, в конструкции которых используются "слепые" заклепки.