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Заклепочник Jonnesway V1000 (2.4 мм - 4.8 мм)
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Заклепочники
    Заклепочник Jonnesway V1000 (2.4 мм - 4.8 мм)
    Арт. jonnesway_5776
    Заклепочник Jonnesway V1000 (2.4 мм - 4.8 мм)
    Заклепочник Jonnesway V1000 (2.4 мм - 4.8 мм)
      Заклепочник Jonnesway V1000 (2.4 мм - 4.8 мм)
      Заклепочник Jonnesway V1000 (2.4 мм - 4.8 мм)

      Заклепочник Jonnesway V1000 (2.4 мм - 4.8 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5776

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		340х110х40
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Заклепочник Jonnesway V1000 cо стальным штампованным корпусом и рычагами, применяется для обслуживания алюминиевых вытяжных заклепок.  Удобная конструкция инструмента и рукоятка с мягкой накладкой снижает усилие во время нажатия и обеспечивает качественную работу. Прочная рабочая поверхность увеличивает срок службы инструмента.

        Преимущества:

        • Применяется для соединений, в конструкции которых используются "слепые" заклепки.