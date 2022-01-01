Заклепочник STURM 1070-07-450 450 мм усиленный двуручный
Арт. Х150587
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|440х120х40
- Усиленный двуручный заклепочник 450мм Sturm 1070-07-450 служит для крепления вытяжных, стальных или алюминиевых заклепок. Используется в вертикальных работах. Оснащен тремя насадками, которые можно быстро сменить при необходимости, а также пружинным рычагом для выброса сердечников. Рукоятки удлиненной формы имеют виниловое покрытие для надежного захвата. Усиленная цанга обеспечивает надежность и долговечность применения.
Преимущества
- Износостойкость
- 3 сменные насадки
- Долговечность
- Усиленная цанга
- Пружинный рычаг
- Длина 450мм