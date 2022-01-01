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Заклепочник STURM 1070-07-450 450 мм усиленный двуручный
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Заклепочники
    Заклепочник STURM 1070-07-450 450 мм усиленный двуручный
    Арт. Х150587
    Заклепочник STURM 1070-07-450 450 мм усиленный двуручный
    Заклепочник STURM 1070-07-450 450 мм усиленный двуручный
      Заклепочник STURM 1070-07-450 450 мм усиленный двуручный
      Заклепочник STURM 1070-07-450 450 мм усиленный двуручный

      Заклепочник STURM 1070-07-450 450 мм усиленный двуручный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х150587

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		440х120х40
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Усиленный двуручный заклепочник 450мм Sturm 1070-07-450 служит для крепления вытяжных, стальных или алюминиевых заклепок. Используется в вертикальных работах. Оснащен тремя насадками, которые можно быстро сменить при необходимости, а также пружинным рычагом для выброса сердечников. Рукоятки удлиненной формы имеют виниловое покрытие для надежного захвата. Усиленная цанга обеспечивает надежность и долговечность применения.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • 3 сменные насадки
        • Долговечность
        • Усиленная цанга
        • Пружинный рычаг
        • Длина 450мм