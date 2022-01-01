Заклепочник STURM 1070-07-450 450 мм усиленный двуручный

Преимущества

Износостойкость

3 сменные насадки

Долговечность

Усиленная цанга

Пружинный рычаг

Длина 450мм

Усиленный двуручный заклепочник 450мм Sturm 1070-07-450 служит для крепления вытяжных, стальных или алюминиевых заклепок. Используется в вертикальных работах. Оснащен тремя насадками, которые можно быстро сменить при необходимости, а также пружинным рычагом для выброса сердечников. Рукоятки удлиненной формы имеют виниловое покрытие для надежного захвата. Усиленная цанга обеспечивает надежность и долговечность применения.