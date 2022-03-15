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Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
5.0
2
Найти аналог
Пневматическое заклепочное оборудование
    Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
    Арт. X76114
    5.0
    2
    Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
    Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
    Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
    Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
    Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
      Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
      Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
      Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
      Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
      Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")

      Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X76114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Рабочее давление, атм
      		7
      Вес, кг
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневмогидравлический заклепочник 3/16" SUMAKE ST-6615 35087 предназначен для установки вытяжных заклепок со стержнем, резьбовых заклепок и резьбовых шпилек. Принцип работы на сжатом воздухе обеспечивает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса, а также позволяет вести более длительную беспрерывную работу. Максимальный диаметр заклёпки составляет 4.8 мм.

        Преимущества

        • Изделие предназначено для установки вытяжных заклепок со стержнем, резьбовых заклепок и резьбовых шпилек
        • Может работать в течение длительного периода времени без остановки
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
        • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
        • Большой рабочий ресурс
        • Малый вес снижает энергоемкость работы