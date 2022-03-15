Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")

Преимущества

Изделие предназначено для установки вытяжных заклепок со стержнем, резьбовых заклепок и резьбовых шпилек

Может работать в течение длительного периода времени без остановки

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Большой рабочий ресурс

Малый вес снижает энергоемкость работы

Пневмогидравлический заклепочник 3/16" SUMAKE ST-6615 35087 предназначен для установки вытяжных заклепок со стержнем, резьбовых заклепок и резьбовых шпилек. Принцип работы на сжатом воздухе обеспечивает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса, а также позволяет вести более длительную беспрерывную работу. Максимальный диаметр заклёпки составляет 4.8 мм.