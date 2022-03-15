Заклепочник пневмогидравлический Sumake ST-6615 (3/16")
Арт. X76114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Рабочее давление, атм
|7
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Вес, кг
|1.5
- Пневмогидравлический заклепочник 3/16" SUMAKE ST-6615 35087 предназначен для установки вытяжных заклепок со стержнем, резьбовых заклепок и резьбовых шпилек. Принцип работы на сжатом воздухе обеспечивает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса, а также позволяет вести более длительную беспрерывную работу. Максимальный диаметр заклёпки составляет 4.8 мм.
Преимущества
- Изделие предназначено для установки вытяжных заклепок со стержнем, резьбовых заклепок и резьбовых шпилек
- Может работать в течение длительного периода времени без остановки
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
- Большой рабочий ресурс
- Малый вес снижает энергоемкость работы