Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)

Преимущества

Длина 600 мм

Цанговый механизм

Конструкция рассчитана на работу с высокими нагрузками

Удлиненные рукоятки

Цельнометаллический корпус - долгий срок эксплуатации

Усиленный двуручный заклепочник 600 мм SPARTA 405405 - надежный инструмент для соединения деталей или слоев материала. Используется с вытяжными заклепками. Эргономичные рукоятки обрезинены для надежного удержания инструмента. Благодаря регулируемой насадке в данный заклепочник можно устанавливать заклепки разных диаметров. Диаметр используемых заклёпок: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм.