Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)
5.0
2
2 040 ₽
Заклепочники
    Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)
    Арт. Х150553
    5.0
    2
    Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)
    Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)
    Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)
    Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)
    Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)
      Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)
      Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)
      Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)
      Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)
      Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)

      Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)

      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х150553
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		600x160x42
      Все характеристики
      2 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
      445 ₽
      Масло компрессорное Patriot Compressor Oil GTD 250/VG 100 850030600
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Баллон c газом Kemper 575 SUPERGAS
      620 ₽
      5.0
      Баллон c газом Kemper 575 SUPERGAS
      Паяльная лампа с баллоном Kemper 1047
      2 400 ₽
      5.0
      Паяльная лампа с баллоном Kemper 1047
      Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
      5 190 ₽
      5.0
      Шлифмашина эксцентриковая Crown CT13395
      • Персональная скидка
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Кованый молоток Korvus 3302035, 500 г, деревянная ручка
      440 ₽
      5.0
      Кованый молоток Korvus 3302035, 500 г, деревянная ручка
      Кованый молоток Korvus 3302038, 800 г, деревянная ручка
      620 ₽
      5.0
      Кованый молоток Korvus 3302038, 800 г, деревянная ручка
      Заклепки вытяжные Matrix 40655, 4.8x10 мм, 50 шт.
      130 ₽
      5.0
      Заклепки вытяжные Matrix 40655, 4.8x10 мм, 50 шт.
      Заклепки вытяжные Matrix 40650 4,8x8 мм, 50 шт.
      115 ₽
      5.0
      Заклепки вытяжные Matrix 40650 4,8x8 мм, 50 шт.
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Усиленный двуручный заклепочник 600 мм SPARTA 405405 - надежный инструмент для соединения деталей или слоев материала. Используется с вытяжными заклепками. Эргономичные рукоятки обрезинены для надежного удержания инструмента. Благодаря регулируемой насадке в данный заклепочник можно устанавливать заклепки разных диаметров. Диаметр используемых заклёпок: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм.

        Преимущества

        • Длина 600 мм
        • Цанговый механизм
        • Конструкция рассчитана на работу с высокими нагрузками
        • Удлиненные рукоятки
        • Цельнометаллический корпус - долгий срок эксплуатации