Заклепочник усиленный двуручный Sparta 405405 (600 мм.)
Арт. Х150553
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип крепежного инструмента
|заклепочник
|
Габариты, мм
|600x160x42
С этим товаром смотрят
- Усиленный двуручный заклепочник 600 мм SPARTA 405405 - надежный инструмент для соединения деталей или слоев материала. Используется с вытяжными заклепками. Эргономичные рукоятки обрезинены для надежного удержания инструмента. Благодаря регулируемой насадке в данный заклепочник можно устанавливать заклепки разных диаметров. Диаметр используемых заклёпок: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 мм.
Преимущества
- Длина 600 мм
- Цанговый механизм
- Конструкция рассчитана на работу с высокими нагрузками
- Удлиненные рукоятки
- Цельнометаллический корпус - долгий срок эксплуатации