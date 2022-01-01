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Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
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Заклепочники
    Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
    Арт. jonnesway_5009
    Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
    Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
    Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
    Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
    Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
      Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
      Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
      Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
      Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
      Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)

      Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5009

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		350x320x100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидропневматический заклепочник 3,2-6,4 мм Jonnesway JAT-0115V используется для работ с использованием "слепых" заклепок. Инструмент можно применять в условиях повышенной интенсивности производства. Заклепочник способен выполнять длительную и бесперебойную работу. Расход воздуха - 1.8 л/цикл.

        Преимущества 

        • Высокая работоспособность
        • Долговечность
        • Простота эксплуатации
        • Эффективность