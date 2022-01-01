Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)

Преимущества

Высокая работоспособность

Долговечность

Простота эксплуатации

Эффективность

Гидропневматический заклепочник 3,2-6,4 мм Jonnesway JAT-0115V используется для работ с использованием "слепых" заклепок. Инструмент можно применять в условиях повышенной интенсивности производства. Заклепочник способен выполнять длительную и бесперебойную работу. Расход воздуха - 1.8 л/цикл.