Заклепочник гидропневматический Jonnesway JAT-0115V (3.2 - 6.4 мм)
Арт. jonnesway_5009
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|350x320x100
- Гидропневматический заклепочник 3,2-6,4 мм Jonnesway JAT-0115V используется для работ с использованием "слепых" заклепок. Инструмент можно применять в условиях повышенной интенсивности производства. Заклепочник способен выполнять длительную и бесперебойную работу. Расход воздуха - 1.8 л/цикл.
Преимущества
- Высокая работоспособность
- Долговечность
- Простота эксплуатации
- Эффективность