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Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)
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Заклепочники
    Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)
    Арт. jonnesway_5008
    Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)
    Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)
    Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)
    Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)
      Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)
      Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)
      Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)
      Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)

      Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5008

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Габариты, мм
      		380x340x145
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидропневматический композитный заклепочник JONNESWAY JAT-0919V с вакуумной системой предназначен для проведения монтажных и сборочных работ с использованием заклепок «слепого» типа, диаметром до 4.8 мм. в мастерских и цехах, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 атм. или компрессором, такой же мощности, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом. 

        Преимущества:

        • Изделие снабжено устройством вакуумного отбора и хранения отработанных хвостовиков заклепок. 
        • Пусковая кнопка на ручке гидропневматического композитного заклепочника очень легко и плавно нажимается.

        Дополнительные технические характеристики:

        • Материал заклепок: алюминий/ сталь/ нержавеющая сталь/ медь.
        • Размер используемых заклепок: от 2.4 мм. до 4.8 мм.
        • Развиваемое тяговое усилие - 900 кгс.
        • Рабочий ход цанги (цикл) 19 мм.
        • Размер шланга рекомендуемый - 3/8'.
        • Размер воздушного штуцера - 1/4'.
        • Рабочее давление - 6,2 кгс/см2.