Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)
Арт. jonnesway_5008
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Габариты, мм
|380x340x145
- Гидропневматический композитный заклепочник JONNESWAY JAT-0919V с вакуумной системой предназначен для проведения монтажных и сборочных работ с использованием заклепок «слепого» типа, диаметром до 4.8 мм. в мастерских и цехах, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 атм. или компрессором, такой же мощности, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.
Преимущества:
- Изделие снабжено устройством вакуумного отбора и хранения отработанных хвостовиков заклепок.
- Пусковая кнопка на ручке гидропневматического композитного заклепочника очень легко и плавно нажимается.
Дополнительные технические характеристики:
- Материал заклепок: алюминий/ сталь/ нержавеющая сталь/ медь.
- Размер используемых заклепок: от 2.4 мм. до 4.8 мм.
- Развиваемое тяговое усилие - 900 кгс.
- Рабочий ход цанги (цикл) 19 мм.
- Размер шланга рекомендуемый - 3/8'.
- Размер воздушного штуцера - 1/4'.
- Рабочее давление - 6,2 кгс/см2.