Заклепочник гидропневматический композитный Jonnesway JAT-0919V (2.4 - 4.8 мм)

Преимущества:

Изделие снабжено устройством вакуумного отбора и хранения отработанных хвостовиков заклепок.

Пусковая кнопка на ручке гидропневматического композитного заклепочника очень легко и плавно нажимается.

Дополнительные технические характеристики:

Материал заклепок: алюминий/ сталь/ нержавеющая сталь/ медь.

Размер используемых заклепок: от 2.4 мм. до 4.8 мм.

Развиваемое тяговое усилие - 900 кгс.

Рабочий ход цанги (цикл) 19 мм.

Размер шланга рекомендуемый - 3/8'.

Размер воздушного штуцера - 1/4'.

Рабочее давление - 6,2 кгс/см2.





Гидропневматический композитный заклепочник JONNESWAY JAT-0919V с вакуумной системой предназначен для проведения монтажных и сборочных работ с использованием заклепок «слепого» типа, диаметром до 4.8 мм. в мастерских и цехах, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6 атм. или компрессором, такой же мощности, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.