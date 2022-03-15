Заклепочник Зубр 31193 Мастер литой, усиленный
Арт. 900597
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип крепежного инструмента
|заклепочник
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Вес, кг
|1
- Заклепочник с самозахватом ЗУБР МАСТЕР 31193 - это удобный инструмент для осуществления крепежа металлических конструкций специальными клепками сделанными из алюминия. Благодаря удобным ручкам рука не устает при длительном использовании. Усиленная конструкция делает инструмент прочным и продлевает срок службы.
Преимущества
- Механизм самозахвата упрощает работу пользователя
- Малый вес и габариты
- Прочная конструкция
- Насадки для клепок разного диаметра расширяют область применения