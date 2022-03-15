Заклепочник Зубр 31193 Мастер литой, усиленный

Преимущества

Механизм самозахвата упрощает работу пользователя

Малый вес и габариты

Прочная конструкция

Насадки для клепок разного диаметра расширяют область применения

Заклепочник с самозахватом ЗУБР МАСТЕР 31193 - это удобный инструмент для осуществления крепежа металлических конструкций специальными клепками сделанными из алюминия. Благодаря удобным ручкам рука не устает при длительном использовании. Усиленная конструкция делает инструмент прочным и продлевает срок службы.