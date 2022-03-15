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Заклепочник Зубр 31193 Мастер литой, усиленный
5.0
2
Найти аналог
Заклепочники
    Заклепочник Зубр 31193 Мастер литой, усиленный
    Арт. 900597
    5.0
    2
    Заклепочник Зубр 31193 Мастер литой, усиленный

      Заклепочник Зубр 31193 Мастер литой, усиленный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900597
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип крепежного инструмента
      		заклепочник
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Заклепочник с самозахватом ЗУБР МАСТЕР 31193 - это удобный инструмент для осуществления крепежа металлических конструкций специальными клепками сделанными из алюминия. Благодаря удобным ручкам рука не устает при длительном использовании. Усиленная конструкция делает инструмент прочным и продлевает срок службы.

        Преимущества

        • Механизм самозахвата упрощает работу пользователя
        • Малый вес и габариты
        • Прочная конструкция
        • Насадки для клепок разного диаметра расширяют область применения