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Пистолет Gav 61В моющий бачок н/б 1л + бачок б/с, 244-65
5.0
2
2 158 ₽
Пневмопистолеты моющие
    Пистолет Gav 61В моющий бачок н/б 1л + бачок б/с, 244-65
    Арт. Ю00000026854
    5.0
    2
    Пистолет Gav 61В моющий бачок н/б 1л + бачок б/с, 244-65

      Пистолет Gav 61В моющий бачок н/б 1л + бачок б/с, 244-65

      2 158 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000026854
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Класс
      		профессиональный
      Тип соединения
      		байонет
      Все характеристики
      2 158 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Моющий пистолет GAV 61 В 6807 предназначен для распыления технических жидкостей на различные поверхности, например двигатель автомобиля. Модель оснащена металлическим бачком на 1 литр, благодаря чему необходимость прерывания работы на дозаправку появляется реже. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом и способен длительное время работать без остановки.

        Преимущества

        • Используется для распыления технических жидкостей
        • Байонетное соединение
        • Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации