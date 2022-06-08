Пистолет Gav 61В моющий бачок н/б 1л + бачок б/с, 244-65
Арт. Ю00000026854
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Класс
|профессиональный
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Тип соединения
|байонет
- Моющий пистолет GAV 61 В 6807 предназначен для распыления технических жидкостей на различные поверхности, например двигатель автомобиля. Модель оснащена металлическим бачком на 1 литр, благодаря чему необходимость прерывания работы на дозаправку появляется реже. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом и способен длительное время работать без остановки.
Преимущества
- Используется для распыления технических жидкостей
- Байонетное соединение
- Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации