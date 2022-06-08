Пистолет Gav 61В моющий бачок н/б 1л + бачок б/с, 244-65

Преимущества

Используется для распыления технических жидкостей

Байонетное соединение

Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Моющий пистолет GAV 61 В 6807 предназначен для распыления технических жидкостей на различные поверхности, например двигатель автомобиля. Модель оснащена металлическим бачком на 1 литр, благодаря чему необходимость прерывания работы на дозаправку появляется реже. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом и способен длительное время работать без остановки.