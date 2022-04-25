Пневматический моющий пистолет GAV 61AC
Арт. 80167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Класс
|профессиональный
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4F
- Моющий пистолет GAV 61 АС 6805 предназначен для распыления жидкостей на водной основе, например мыльных растворов. Часто применяется для очистки как наружных поверхностей, так и труднодоступных мест, например автомобильного двигателя. Скорость потока воды регулируется с помощью специальной муфты рядом с соплом. Шланг для подключения подачи воды имеет диаметр 1/2 дюйма.
Преимущества
- Байонетное соединение
- Используется для распыления жидкостей на водной основе
- Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Удобная форма корпуса имеет округлые края, рука не натирается
- Удлиненное сопло значительно упрощает работу в труднодоступных местах
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации