Пневматический моющий пистолет GAV 61AC

Преимущества

Байонетное соединение

Используется для распыления жидкостей на водной основе

Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Удобная форма корпуса имеет округлые края, рука не натирается

Удлиненное сопло значительно упрощает работу в труднодоступных местах

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Моющий пистолет GAV 61 АС 6805 предназначен для распыления жидкостей на водной основе, например мыльных растворов. Часто применяется для очистки как наружных поверхностей, так и труднодоступных мест, например автомобильного двигателя. Скорость потока воды регулируется с помощью специальной муфты рядом с соплом. Шланг для подключения подачи воды имеет диаметр 1/2 дюйма.