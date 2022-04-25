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Пневматический моющий пистолет GAV 61AC
5.0
2
Найти аналог
Пневмопистолеты моющие
    Пневматический моющий пистолет GAV 61AC
    Арт. 80167
    5.0
    2
    Пневматический моющий пистолет GAV 61AC

      Пневматический моющий пистолет GAV 61AC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 80167
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Класс
      		профессиональный
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4F
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Моющий пистолет GAV 61 АС 6805 предназначен для распыления жидкостей на водной основе, например мыльных растворов. Часто применяется для очистки как наружных поверхностей, так и труднодоступных мест, например автомобильного двигателя. Скорость потока воды регулируется с помощью специальной муфты рядом с соплом. Шланг для подключения подачи воды имеет диаметр 1/2 дюйма.

        Преимущества

        • Байонетное соединение
        • Используется для распыления жидкостей на водной основе
        • Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Удобная форма корпуса имеет округлые края, рука не натирается
        • Удлиненное сопло значительно упрощает работу в труднодоступных местах
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации