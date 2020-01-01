Набор пневмоинструмента Metabo LPZ 4 Set 601585000 по цене 3 749р. в магазинах "Бигам"
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Главная...Каталог товаровЗапасные части и комплектующиеДля прочей техникиНабор пневмоинструмента Metabo LPZ 4 Set 601585000

Набор пневмоинструмента Metabo LPZ 4 Set 601585000

Артикул: X1099020195
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Купить набор пневмоинструмента metabo lpz 4 set 601585000
Купить набор пневмоинструмента metabo lpz 4 set 601585000
Все товары бренда 
В наличии
Страна производства
Италия
Давление, атм
12
Размер, дюйм
1/4
Расход воздуха, л/мин
200
Тип соединения
рапид
Родина бренда
Германия
Все характеристики
Цена:
3 749 a шт
Старая цена: 5 105 a
-27%
цена действительна при оформлении заказа в интернет-магазине
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Все товары бренда 
В наличии

Набор пневмоинструментов Metabo LPZ 4 Set 601585000 включает в себя: продувочный пистолет, измерительный прибор для накачивания шин, пистолет-краскораспылитель с поточным стаканом и спиральный шланг РА.

Продувочный пистолет используется для продувки или очистки различных поверхностей. Корпус его выполнен из алюминиевого литья под давлением. Малый вес обеспечивает комфортную работу оператора.

Измерительный прибор используется для проверки и накачки шин. Его яркий манометр с чёткой шкалой обеспечивает простое считывание данных.

Пистолет-краскораспылитель предназначен для проведения покрасочных работ.

Описание
Характеристики
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