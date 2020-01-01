Набор пневмоинструмента Metabo LPZ 4 Set 601585000 по цене 3 749р. в магазинах "Бигам"

Набор пневмоинструментов Metabo LPZ 4 Set 601585000 включает в себя: продувочный пистолет, измерительный прибор для накачивания шин, пистолет-краскораспылитель с поточным стаканом и спиральный шланг РА.



Продувочный пистолет используется для продувки или очистки различных поверхностей. Корпус его выполнен из алюминиевого литья под давлением. Малый вес обеспечивает комфортную работу оператора.



Измерительный прибор используется для проверки и накачки шин. Его яркий манометр с чёткой шкалой обеспечивает простое считывание данных.



Пистолет-краскораспылитель предназначен для проведения покрасочных работ.

