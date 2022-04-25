Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105

Преимущества

Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени

Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Пневмовинтоверт FUBAG SR135/13 100105 предназначен для работ с крепежами. Модель отличается внушительным рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки. Принцип работы а сжатом воздухе предусматривает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса, а также малый вес.