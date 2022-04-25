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Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105
Арт. X1099040160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Давление, атм
|6.3
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Вес, кг
|1
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- Пневмовинтоверт FUBAG SR135/13 100105 предназначен для работ с крепежами. Модель отличается внушительным рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки. Принцип работы а сжатом воздухе предусматривает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса, а также малый вес.
Преимущества
- Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени
- Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса