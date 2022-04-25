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Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105
4.5
2
3 760 ₽
Пневматические шуруповерты
  • Персональная скидка
Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105
Арт. X1099040160
4.5
2
Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105
Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105
Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105
Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105
Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105
  • Персональная скидка
Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105
Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105
Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105
Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105
Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105

Пневмовинтоверт Fubag SR 135/13+рег. муфта 100105

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3 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1099040160
4.5
2

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Давление, атм
6.3
Вес, кг
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 760 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневмовинтоверт FUBAG SR135/13 100105 предназначен для работ с крепежами. Модель отличается внушительным рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки. Принцип работы а сжатом воздухе предусматривает низкую пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса, а также малый вес.

    Преимущества

    • Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
    • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
    • Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного промежутка времени
    • Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю
    • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса