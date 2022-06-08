Пневматический моющий пистолет Fubag 110114 (85 л/мин, 4 бар)

Преимущества

Внушительный рабочий ресурс

Возможность длительной работы без остановки

Надежный металлический корпус

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Малый вес для неутомительной работы

Моющий пневмопистолет FUBAG WG85/4 110114 предназначен для очистки различных поверхностей. Длинное узкое сопло позволяет работать в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает отличную защиту от механических повреждениях при случайных падениях.