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Пневматический моющий пистолет Fubag 110114 (85 л/мин, 4 бар)
5.0
2
Найти аналог
Пневмопистолеты моющие
    Пневматический моющий пистолет Fubag 110114 (85 л/мин, 4 бар)
    Арт. X1663120
    5.0
    2
    Пневматический моющий пистолет Fubag 110114 (85 л/мин, 4 бар)
    Пневматический моющий пистолет Fubag 110114 (85 л/мин, 4 бар)
    Пневматический моющий пистолет Fubag 110114 (85 л/мин, 4 бар)
      Пневматический моющий пистолет Fubag 110114 (85 л/мин, 4 бар)
      Пневматический моющий пистолет Fubag 110114 (85 л/мин, 4 бар)
      Пневматический моющий пистолет Fubag 110114 (85 л/мин, 4 бар)

      Пневматический моющий пистолет Fubag 110114 (85 л/мин, 4 бар)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1663120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		бытовой
      Тип соединения
      		рапид
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Моющий пневмопистолет FUBAG WG85/4 110114 предназначен для очистки различных поверхностей. Длинное узкое сопло позволяет работать в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает отличную защиту от механических повреждениях при случайных падениях.

        Преимущества

        • Внушительный рабочий ресурс
        • Возможность длительной работы без остановки
        • Надежный металлический корпус
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Малый вес для неутомительной работы