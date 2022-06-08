Пневматический моющий пистолет Fubag 110114 (85 л/мин, 4 бар)
Арт. X1663120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|бытовой
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Тип соединения
|рапид
- Моющий пневмопистолет FUBAG WG85/4 110114 предназначен для очистки различных поверхностей. Длинное узкое сопло позволяет работать в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает отличную защиту от механических повреждениях при случайных падениях.
Преимущества
- Внушительный рабочий ресурс
- Возможность длительной работы без остановки
- Надежный металлический корпус
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Малый вес для неутомительной работы