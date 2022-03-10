Бензопила Patriot 4518 220105550, рабочий объем двигателя 45 см3

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Бензопила Patriot 4518 220105550
Арт. X188313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|6
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Праймер
|Нет
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- Бензопила Patriot 4518 220105550 предназначена для непродолжительных работ по распиловке древесины - прореживания кустов, заготовки дров, валки небольших деревьев. Бензопила очень проста в управлении. Для быстрого запуска в данной модели предусмотрена функция Easy Start. Хорошо сбалансированный центр тяжести делает работу легкой и неутомительной. Натяжение цепи в бензопиле регулируется посредством простого винта, расположенного с правой стороны корпуса.
Преимущества
- Эргономичная форма корпуса
- Сбалансированный центр тяжести
- Хромированный внутренние стенки цилиндра увеличивают срок службы оборудования
- Автоматическая смазка цепи
- Инерционный тормоз
- Облегченный запуск благодаря функции Easy Start
- 2-ух точечное крепление тормоза
- Ключ в подошве пилы