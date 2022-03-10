Бензопила Patriot 4518 220105550, рабочий объем двигателя 45 см3

Преимущества

Эргономичная форма корпуса

Сбалансированный центр тяжести

Хромированный внутренние стенки цилиндра увеличивают срок службы оборудования

Автоматическая смазка цепи

Инерционный тормоз

Облегченный запуск благодаря функции Easy Start

2-ух точечное крепление тормоза

Ключ в подошве пилы

Бензопила Patriot 4518 220105550 предназначена для непродолжительных работ по распиловке древесины - прореживания кустов, заготовки дров, валки небольших деревьев. Бензопила очень проста в управлении. Для быстрого запуска в данной модели предусмотрена функция Easy Start. Хорошо сбалансированный центр тяжести делает работу легкой и неутомительной. Натяжение цепи в бензопиле регулируется посредством простого винта, расположенного с правой стороны корпуса.