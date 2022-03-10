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Бензопила Patriot 4518 220105550, рабочий объем двигателя 45 см3
3.6
19
10 550 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Бензопила Patriot 4518 220105550
Арт. X188313
3.6
19
Бензопила Patriot 4518 220105550, рабочий объем двигателя 45 см3
Бензопила Patriot 4518 220105550, рабочий объем двигателя 45 см3
Бензопила Patriot 4518 220105550, рабочий объем двигателя 45 см3
  • Персональная скидка
Бензопила Patriot 4518 220105550, рабочий объем двигателя 45 см3
Бензопила Patriot 4518 220105550, рабочий объем двигателя 45 см3
Бензопила Patriot 4518 220105550, рабочий объем двигателя 45 см3

Бензопила Patriot 4518 220105550

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10 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X188313
3.6
19

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
6
Праймер
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 550 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензопила Patriot 4518 220105550 предназначена для непродолжительных работ по распиловке древесины - прореживания кустов, заготовки дров, валки небольших деревьев. Бензопила очень проста в управлении. Для быстрого запуска в данной модели предусмотрена функция Easy Start. Хорошо сбалансированный центр тяжести делает работу легкой и неутомительной. Натяжение цепи в бензопиле регулируется посредством простого винта, расположенного с правой стороны корпуса.

    Преимущества 

    • Эргономичная форма корпуса
    • Сбалансированный центр тяжести
    • Хромированный внутренние стенки цилиндра увеличивают срок службы оборудования
    • Автоматическая смазка цепи
    • Инерционный тормоз
    • Облегченный запуск благодаря функции Easy Start
    • 2-ух точечное крепление тормоза
    • Ключ в подошве пилы