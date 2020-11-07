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Бензопила садовая Stihl MS 170 14" 11392000001
4.9
27
16 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила садовая Stihl MS 170 14" 11392000001
    Арт. X18809224
    4.9
    27
    Бензопила садовая Stihl MS 170 14" 11392000001
    Бензопила садовая Stihl MS 170 14" 11392000001
      Бензопила садовая Stihl MS 170 14" 11392000001
      Бензопила садовая Stihl MS 170 14" 11392000001

      Бензопила садовая Stihl MS 170 14" 11392000001

      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18809224
      4.9
      27

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.9
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Stihl MS 170 14" 11392000001 - бытовая пила для ухода за деревьями и заготовки дров, пригодная для частой эксплуатации. Оснащена высокоэффективной антивибрационной системой. Это обеспечивает комфортную работу с инструментом. Пила отличается легкостью управления, так как один рычаг отвечает за работу и выключение, холодный и горячий запуск. Компенсатор в карбюраторе способствует поддержанию мощности на постоянном уровне, а также качества выхлопа и расхода топлива.

        Преимущества 

        • Система электронного зажигания
        • Система быстрой остановки цепи
        • Надежность
        • Антивибрационная система
        • Легкий и быстрый запуск
        • Удобство и комфорт
        • Компактность
        • Стабильность в работе
        • Выносливость
        • Автоматическая система смазки пильной цепи