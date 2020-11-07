Бензопила садовая Stihl MS 170 14" 11392000001

Преимущества

Система электронного зажигания

Система быстрой остановки цепи

Надежность

Антивибрационная система

Легкий и быстрый запуск

Удобство и комфорт

Компактность

Стабильность в работе

Выносливость

Автоматическая система смазки пильной цепи

Бензопила Stihl MS 170 14" 11392000001 - бытовая пила для ухода за деревьями и заготовки дров, пригодная для частой эксплуатации. Оснащена высокоэффективной антивибрационной системой. Это обеспечивает комфортную работу с инструментом. Пила отличается легкостью управления, так как один рычаг отвечает за работу и выключение, холодный и горячий запуск. Компенсатор в карбюраторе способствует поддержанию мощности на постоянном уровне, а также качества выхлопа и расхода топлива.