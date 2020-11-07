Бензопила садовая Stihl MS 170 14" 11392000001
Арт. X18809224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.9
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Праймер
|Да
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- Бензопила Stihl MS 170 14" 11392000001 - бытовая пила для ухода за деревьями и заготовки дров, пригодная для частой эксплуатации. Оснащена высокоэффективной антивибрационной системой. Это обеспечивает комфортную работу с инструментом. Пила отличается легкостью управления, так как один рычаг отвечает за работу и выключение, холодный и горячий запуск. Компенсатор в карбюраторе способствует поддержанию мощности на постоянном уровне, а также качества выхлопа и расхода топлива.
Преимущества
- Система электронного зажигания
- Система быстрой остановки цепи
- Надежность
- Антивибрационная система
- Легкий и быстрый запуск
- Удобство и комфорт
- Компактность
- Стабильность в работе
- Выносливость
- Автоматическая система смазки пильной цепи