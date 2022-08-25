Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Цепь Stihl Picco Micro X 63PMX 39990000055
5.0
1
1 152 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Stihl Picco Micro X 63PMX 39990000055
    Арт. О00000027643
    5.0
    1
    Цепь Stihl Picco Micro X 63PMX 39990000055

      Цепь Stihl Picco Micro X 63PMX 39990000055

      1 152 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027643
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      1 152 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Stihl Picco Micro X 63PMX 55 звеньев представляет собой высококачественную, узкую и прочную, низкопрофильную цепь, идеально подходящую для бензиновых пил небольшой и средней мощностью с 1,5 кВт (2,0 л.с.) и 1,9 кВт (2,5 л.с.). Эта полудолотообразная цепь для продольной распиловки, так же для использования в устройствах продольной распиловки (например Logosol). Отличается от цепи STIHL PM3 Picco Micro, углом заточки режущего зуба, здесь угол заточки 10 градусов.

        Преимущества

        • Агрессивный вход в рез
        • Простая конструкция
        • Низкий профиль, полудолотообразные зубья
        • Пониженная отдача