Цепь 26RSС 67 звена 0,325 Stihl 36390000067
Арт. О00000016722
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Длина шины, см
|45
- Удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 26RSC 67 звеньев с низкой вибрацией для предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Цепь обладает хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Цепь рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт.
Преимущества:
- Удобство
- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации и шума
- Мягкий рез