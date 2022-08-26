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Цепь 26RSС 67 звена 0,325 Stihl 36390000067
5.0
1
1 501 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь 26RSС 67 звена 0,325 Stihl 36390000067
    Арт. О00000016722
    5.0
    1
    Цепь 26RSС 67 звена 0,325 Stihl 36390000067
    Цепь 26RSС 67 звена 0,325 Stihl 36390000067
      Цепь 26RSС 67 звена 0,325 Stihl 36390000067
      Цепь 26RSС 67 звена 0,325 Stihl 36390000067

      Цепь 26RSС 67 звена 0,325 Stihl 36390000067

      1 501 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000016722
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		45
      Все характеристики
      1 501 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 26RSC 67 звеньев с низкой вибрацией для предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Цепь обладает хорошей врезаемостью, мягким резом и низким уровнем шума. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Цепь рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт.

        Преимущества:

        • Удобство
        • Высокая производительность
        • Низкий уровень вибрации и шума
        • Мягкий рез