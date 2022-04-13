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Пильная цепь Stihl 63PS3 36170060055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
5.0
2
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Цепи для бензопил
    Пильная цепь Stihl 63PS3 36170060055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
    Арт. X18813165
    5.0
    2
    Пильная цепь Stihl 63PS3 36170060055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
    Пильная цепь Stihl 63PS3 36170060055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      Пильная цепь Stihl 63PS3 36170060055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
      Пильная цепь Stihl 63PS3 36170060055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")

      Пильная цепь Stihl 63PS3 36170060055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18813165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Длина шины, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь Picco Super 63 PS3 55 звеньев 36170060055, специально разработана для легких пил небольшой мощности.  Эта цепь идеально подходит для бытовых пил и высоторезов.

        Преимущества:

        • Долотообразные зубья
        • Низкий уровень вибрации
        • Низкий уровень отдачи
        • Плавный ход
        • Высокая производительность пиления
        • Предназначена для легких пил