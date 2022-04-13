Пильная цепь Stihl 63PS3 36170060055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
Арт. X18813165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Длина шины, см
|40
- Цепь Picco Super 63 PS3 55 звеньев 36170060055, специально разработана для легких пил небольшой мощности. Эта цепь идеально подходит для бытовых пил и высоторезов.
Преимущества:
- Долотообразные зубья
- Низкий уровень вибрации
- Низкий уровень отдачи
- Плавный ход
- Высокая производительность пиления
- Предназначена для легких пил