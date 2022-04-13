Пильная цепь Stihl 63PS3 36170060055 (55 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")

Преимущества:

Долотообразные зубья

Низкий уровень вибрации

Низкий уровень отдачи

Плавный ход

Высокая производительность пиления

Предназначена для легких пил

Цепь Picco Super 63 PS3 55 звеньев 36170060055, специально разработана для легких пил небольшой мощности. Эта цепь идеально подходит для бытовых пил и высоторезов.