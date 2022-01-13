Бензопила Stihl MS 181 14 Picco
Арт. X188347
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.3
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Праймер
|Нет
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Бесключевая регулировка натяжения цепи
|Нет
Бензопила Stihl MS 181 14 Picco работает со сниженным уровнем вибрации, а так же оснащена усовершенствованным двигателем со сниженным выбросом газов и меньшим расходом топлива. Данная модель обладает хорошей скоростью реза и идеально подходит для выполнения всех бытовых задач.
Преимущества
- Усовершенствованная конструкция двигателя, сокращающая выброс отработанных газов
- Улучшенное сгорание топливной смеси
- Карбюратор от компании Stihl с компенсатором
- Система двойной фильтрации с предварительной очисткой
- Антивибрационная система для комфортной и неутомительной работы
- Система автоматической смазки цепи «Ematic»
- Снятие крышки топливного бака без использования инструмента
- Один рычаг для удобного управления работой одной рукой