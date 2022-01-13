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Бензопила Stihl MS 181 14 Picco
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 181 14 Picco
    Арт. X188347
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS 181 14 Picco
    Бензопила Stihl MS 181 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 181 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 181 14 Picco

      Бензопила Stihl MS 181 14 Picco

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X188347
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.3
      Праймер
      		Нет
      Бесключевая регулировка натяжения цепи
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Бензопила Stihl MS 181 14 Picco работает со сниженным уровнем вибрации, а так же оснащена усовершенствованным двигателем со сниженным выбросом газов и меньшим расходом топлива. Данная модель обладает хорошей скоростью реза и идеально подходит для выполнения всех бытовых задач.

        Преимущества

        • Усовершенствованная конструкция двигателя, сокращающая выброс отработанных газов
        • Улучшенное сгорание топливной смеси
        • Карбюратор от компании Stihl с компенсатором
        • Система двойной фильтрации с предварительной очисткой
        • Антивибрационная система для комфортной и неутомительной работы
        • Система автоматической смазки цепи «Ematic»
        • Снятие крышки топливного бака без использования инструмента
        • Один рычаг для удобного управления работой одной рукой