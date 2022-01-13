Бензопила Stihl MS 181 14 Picco работает со сниженным уровнем вибрации, а так же оснащена усовершенствованным двигателем со сниженным выбросом газов и меньшим расходом топлива. Данная модель обладает хорошей скоростью реза и идеально подходит для выполнения всех бытовых задач.

Преимущества