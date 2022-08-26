Преимущества

Высокая производительность

Практичность

Малый вес

Долгий срок службы

Низкий уровень вибрации

Воздушный фильтр с системой предварительной очистки

Бензопила Stihl MS 181 11392000374 - это современный, высокопроизводительный, практичный, легкий и универсальный инструмент. Она является идеальным решением по уходу за садом. Устройство отлично подходит для строительных работ, заготовки дров, обслуживания территорий. Кроме того, ее можно взять с собой на рыбалку или охоту. Так же агрегат можно использовать для валки не очень толстых деревьев диаметром до 30 см. Этот прибор впечатляет своей исключительной долговечностью