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Бензопила Stihl MS 181 11392000374
4.0
1
30 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 181 11392000374
    Арт. О00000031258
    4.0
    1
    Бензопила Stihl MS 181 11392000374
    Бензопила Stihl MS 181 11392000374
      Бензопила Stihl MS 181 11392000374
      Бензопила Stihl MS 181 11392000374

      Бензопила Stihl MS 181 11392000374

      30 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000031258
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.3
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      30 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Stihl MS 181 11392000374 - это современный, высокопроизводительный, практичный, легкий и универсальный инструмент. Она является идеальным решением по уходу за садом. Устройство отлично подходит для строительных работ, заготовки дров, обслуживания территорий. Кроме того, ее можно взять с собой на рыбалку или охоту. Так же агрегат можно использовать для валки не очень толстых деревьев диаметром до 30 см. Этот прибор впечатляет своей исключительной долговечностью

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Практичность
        • Малый вес
        • Долгий срок службы
        • Низкий уровень вибрации
        • Воздушный фильтр с системой предварительной очистки