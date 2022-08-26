Бензопила Stihl MS 181 11392000374
Арт. О00000031258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.3
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Праймер
|Нет
- Бензопила Stihl MS 181 11392000374 - это современный, высокопроизводительный, практичный, легкий и универсальный инструмент. Она является идеальным решением по уходу за садом. Устройство отлично подходит для строительных работ, заготовки дров, обслуживания территорий. Кроме того, ее можно взять с собой на рыбалку или охоту. Так же агрегат можно использовать для валки не очень толстых деревьев диаметром до 30 см. Этот прибор впечатляет своей исключительной долговечностью
Преимущества
- Высокая производительность
- Практичность
- Малый вес
- Долгий срок службы
- Низкий уровень вибрации
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки