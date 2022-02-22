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Бензопила Stihl MS 181 C Ergostart 14 Picco
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 181 C Ergostart 14 Picco
    Арт. X188366
    5.0
    2
    Бензопила Stihl MS 181 C Ergostart 14 Picco
    Бензопила Stihl MS 181 C Ergostart 14 Picco
    Бензопила Stihl MS 181 C Ergostart 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 181 C Ergostart 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 181 C Ergostart 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 181 C Ergostart 14 Picco

      Бензопила Stihl MS 181 C Ergostart 14 Picco

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188366
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.1
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Stihl MS 181 C Ergostart 14 Picco с низким уровнем вибрации для ухода за садовым участком. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart. Простая замена цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи. Незаменима для заготовки дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.

        Преимущества

        • Пусковое устройство Ergostart обеспечивает комфортный старт
        • Отличается пониженным уровнем вибрации
        • Комплектуется воздушным фильтром с предварительной системой очистки
        • Не нуждается в частом техническом обслуживании
        • Переключение всех режимов работы производится с помощью одного рычага
        • Оснащена инерционным тормозом цепи для безопасности пользователя