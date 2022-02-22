Преимущества

Пусковое устройство Ergostart обеспечивает комфортный старт

Отличается пониженным уровнем вибрации

Комплектуется воздушным фильтром с предварительной системой очистки

Не нуждается в частом техническом обслуживании

Переключение всех режимов работы производится с помощью одного рычага

Оснащена инерционным тормозом цепи для безопасности пользователя

Бензопила Stihl MS 181 C Ergostart 14 Picco с низким уровнем вибрации для ухода за садовым участком. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart. Простая замена цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи. Незаменима для заготовки дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.