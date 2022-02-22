Бензопила Stihl MS 181 C Ergostart 14 Picco
Арт. X188366
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.1
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Праймер
|Нет
- Бензопила Stihl MS 181 C Ergostart 14 Picco с низким уровнем вибрации для ухода за садовым участком. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart. Простая замена цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи. Незаменима для заготовки дров и строительства из дерева. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.
Преимущества
- Пусковое устройство Ergostart обеспечивает комфортный старт
- Отличается пониженным уровнем вибрации
- Комплектуется воздушным фильтром с предварительной системой очистки
- Не нуждается в частом техническом обслуживании
- Переключение всех режимов работы производится с помощью одного рычага
- Оснащена инерционным тормозом цепи для безопасности пользователя