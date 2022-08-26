Бензопила Oleo-Mac GSH 51 Easy Start 5031-9020E1 – мощная модель для выполнения различных задач по распиловке древесины. В конструкции предусмотрен защитный щиток, при нажатии на который срабатывает тормоз и пильная цепь практически моментально останавливается – это обеспечивает безопасность в процессе работы. Удобные рукоятки позволяют надежно ухватится за инструмент, что гарантирует комфорт в процессе работы.

Преимущества