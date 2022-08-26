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Бензопила Oleo-Mac GSH 51 Easy Start 5031-9020E1
4.0
1
23 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Oleo-Mac GSH 51 Easy Start 5031-9020E1
    Арт. О00000029907
    4.0
    1
    Бензопила Oleo-Mac GSH 51 Easy Start 5031-9020E1
    Бензопила Oleo-Mac GSH 51 Easy Start 5031-9020E1
    Бензопила Oleo-Mac GSH 51 Easy Start 5031-9020E1
      Бензопила Oleo-Mac GSH 51 Easy Start 5031-9020E1
      Бензопила Oleo-Mac GSH 51 Easy Start 5031-9020E1
      Бензопила Oleo-Mac GSH 51 Easy Start 5031-9020E1

      Бензопила Oleo-Mac GSH 51 Easy Start 5031-9020E1

      23 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029907
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		5
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      23 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Бензопила Oleo-Mac GSH 51 Easy Start 5031-9020E1 – мощная модель для выполнения различных задач по распиловке древесины. В конструкции предусмотрен защитный щиток, при нажатии на который срабатывает тормоз и пильная цепь практически моментально останавливается – это обеспечивает безопасность в процессе работы. Удобные рукоятки позволяют надежно ухватится за инструмент, что гарантирует комфорт в процессе работы.

        Преимущества 

        • Стальной кованый коленчатый вал - надежность
        • Катушка зажигания с электронным блоком управления - стабильная работа
        • Автоматический регулируемый маслонасос - практичность
        • Эффективный глушитель - снижение шума для комфортной работы
        • Две рукоятки обеспечивают надежное удержание в руках, что повышает комфорт во время использования