Бензопила Oleo-Mac GSH 51 Easy Start 5031-9020E1
Арт. О00000029907
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|5
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Праймер
|Да
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Бензопила Oleo-Mac GSH 51 Easy Start 5031-9020E1 – мощная модель для выполнения различных задач по распиловке древесины. В конструкции предусмотрен защитный щиток, при нажатии на который срабатывает тормоз и пильная цепь практически моментально останавливается – это обеспечивает безопасность в процессе работы. Удобные рукоятки позволяют надежно ухватится за инструмент, что гарантирует комфорт в процессе работы.
Преимущества
- Стальной кованый коленчатый вал - надежность
- Катушка зажигания с электронным блоком управления - стабильная работа
- Автоматический регулируемый маслонасос - практичность
- Эффективный глушитель - снижение шума для комфортной работы
- Две рукоятки обеспечивают надежное удержание в руках, что повышает комфорт во время использования