Бензопила Oleo-Mac GSH 40 Powersharp

Преимущества

Простота обслуживания. Инновационная система PowerSharp обеспечивает быструю и точную заточку цепи. При этом необходимость снимать цепь с пильной шины нет

Точное пиление. Зубчатый упор позволяет зафиксировать Oleo-Mac GSH 40 5033-9001E2PS при распиле и предотвращает соскальзывание инструмента

Боковая регулировка цепи. При выполнении натяжения исключен контакт с острой цепью

Стальной кованый коленчатый вал - надежность

Карбюратор с амортизатором - предотвращение вспенивания топливной смеси

Праймер - облегчение пуска в холодное время и после длительного простоя

Эффективное снижение вибрации - комфортная работа

Система легкого запуска EasyOn - плавный пуск без отдачи и с небольшого числа рывков

Большой маховик - улучшение охлаждения пилы и удаления опилок с внутренних частей стартера

Нейлоновый многоразовый фильтр с увеличенной площадью поверхности - долгий срок службы

Автоматический регулируемый маслонасос - практичность

Система Ice Device - смена работы с летнего на зимний

Пластиковый кожух - защита пильной гарнитуры во время транспортировки и хранении

Две рукоятки обеспечивают надежное удержание в руках, что повышает комфорт во время использования

Бензопила Oleo-Mac GSH 40 14" Powersharp 5033-9001E2PS – компактная модель с высокой производительностью. Предназначена для распиловки деревьев небольшого диаметра, обрезки сучьев и заготовки дров. Система защиты от вибрации позволяет снизить нагрузку на руки оператора и обеспечивает комфорт при эксплуатации пилы. Модель оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, он отличается высокой износостойкостью. Увеличенная площадь поверхности фильтра позволяет сократить частоту его очистки.