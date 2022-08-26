Бензопила Oleo-Mac GSH 40 Powersharp
Арт. О00000040508
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|4.5
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Праймер
|Да
- Бензопила Oleo-Mac GSH 40 14" Powersharp 5033-9001E2PS – компактная модель с высокой производительностью. Предназначена для распиловки деревьев небольшого диаметра, обрезки сучьев и заготовки дров. Система защиты от вибрации позволяет снизить нагрузку на руки оператора и обеспечивает комфорт при эксплуатации пилы. Модель оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, он отличается высокой износостойкостью. Увеличенная площадь поверхности фильтра позволяет сократить частоту его очистки.
Преимущества
- Простота обслуживания. Инновационная система PowerSharp обеспечивает быструю и точную заточку цепи. При этом необходимость снимать цепь с пильной шины нет
- Точное пиление. Зубчатый упор позволяет зафиксировать Oleo-Mac GSH 40 5033-9001E2PS при распиле и предотвращает соскальзывание инструмента
- Боковая регулировка цепи. При выполнении натяжения исключен контакт с острой цепью
- Стальной кованый коленчатый вал - надежность
- Карбюратор с амортизатором - предотвращение вспенивания топливной смеси
- Праймер - облегчение пуска в холодное время и после длительного простоя
- Эффективное снижение вибрации - комфортная работа
- Система легкого запуска EasyOn - плавный пуск без отдачи и с небольшого числа рывков
- Большой маховик - улучшение охлаждения пилы и удаления опилок с внутренних частей стартера
- Нейлоновый многоразовый фильтр с увеличенной площадью поверхности - долгий срок службы
- Автоматический регулируемый маслонасос - практичность
- Система Ice Device - смена работы с летнего на зимний
- Пластиковый кожух - защита пильной гарнитуры во время транспортировки и хранении
- Две рукоятки обеспечивают надежное удержание в руках, что повышает комфорт во время использования