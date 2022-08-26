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Бензопила Oleo-Mac GSH 40 Powersharp
4.0
1
21 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Oleo-Mac GSH 40 Powersharp
    Арт. О00000040508
    4.0
    1
    Бензопила Oleo-Mac GSH 40 Powersharp

      Бензопила Oleo-Mac GSH 40 Powersharp

      21 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040508
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		4.5
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      21 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Oleo-Mac GSH 40 14" Powersharp 5033-9001E2PS – компактная модель с высокой производительностью. Предназначена для распиловки деревьев небольшого диаметра, обрезки сучьев и заготовки дров. Система защиты от вибрации позволяет снизить нагрузку на руки оператора и обеспечивает комфорт при эксплуатации пилы. Модель оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, он отличается высокой износостойкостью. Увеличенная площадь поверхности фильтра позволяет сократить частоту его очистки.

        Преимущества

        • Простота обслуживания. Инновационная система PowerSharp обеспечивает быструю и точную заточку цепи. При этом необходимость снимать цепь с пильной шины нет
        • Точное пиление. Зубчатый упор позволяет зафиксировать Oleo-Mac GSH 40 5033-9001E2PS при распиле и предотвращает соскальзывание инструмента
        • Боковая регулировка цепи. При выполнении натяжения исключен контакт с острой цепью
        • Стальной кованый коленчатый вал - надежность
        • Карбюратор с амортизатором - предотвращение вспенивания топливной смеси
        • Праймер - облегчение пуска в холодное время и после длительного простоя
        • Эффективное снижение вибрации - комфортная работа
        • Система легкого запуска EasyOn - плавный пуск без отдачи и с небольшого числа рывков
        • Большой маховик - улучшение охлаждения пилы и удаления опилок с внутренних частей стартера
        • Нейлоновый многоразовый фильтр с увеличенной площадью поверхности - долгий срок службы
        • Автоматический регулируемый маслонасос - практичность
        • Система Ice Device - смена работы с летнего на зимний
        • Пластиковый кожух - защита пильной гарнитуры во время транспортировки и хранении
        • Две рукоятки обеспечивают надежное удержание в руках, что повышает комфорт во время использования