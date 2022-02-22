Бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T
Арт. X18809144
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|4
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Праймер
|Нет
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Бесключевая регулировка натяжения цепи
|Нет
- Современная бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T разработана с использованием технологий, применяемых для производства профессиональных моделей, позволяет выполнять работы быстро и без приложения чрезмерных усилий. Незаменимый помощник при заготовке дров, валке деревьев среднего диаметра, строительстве небольших строений, обрезке сучьев. Оснащена системой ICE DEVICE для бесперебойной работы пилы в зимнее время, предназначена для предотвращения образования льда на воздушном фильтре между запусками.
Преимущества
- Автоматический масляный насос из прочного пластика - Обеспечивает нулевой расход масла на холостом ходу
- Магнето с электронным управлением - Уменьшает усилие при запуске двигателя, значительно сокращает расход топлива, дает первое воспламенение при более низком числе оборотов.
- Коленвал из кованой стали, цилиндр с никелевым покрытием - Гарантируют долговечную работу на протяжении всего срока службы пилы
- Фетровый и пористый воздушные фильтры - Обеспечивают надежную фильтрацию. Система «ICE DEVICE» - Предназначена для бесперебойной работы пилы в зимнее время, предотвращает образование льда на воздушном фильтре между запусками
- Карбюратор с антивибрационной опорой - Способствуют надежной и долговечной работе пилы в различных условиях эксплуатации
- Быстросъемное крепление чашки сцепления - Упрощает операции по техническому обслуживанию
- Праймер на крышке двигателя, выключатель зажигания и подсос в одном устройстве - Упрощают запуск и эксплуатацию пилы