Преимущества

Автоматический масляный насос из прочного пластика - Обеспечивает нулевой расход масла на холостом ходу

Магнето с электронным управлением - Уменьшает усилие при запуске двигателя, значительно сокращает расход топлива, дает первое воспламенение при более низком числе оборотов.

Коленвал из кованой стали, цилиндр с никелевым покрытием - Гарантируют долговечную работу на протяжении всего срока службы пилы

Фетровый и пористый воздушные фильтры - Обеспечивают надежную фильтрацию. Система «ICE DEVICE» - Предназначена для бесперебойной работы пилы в зимнее время, предотвращает образование льда на воздушном фильтре между запусками

Карбюратор с антивибрационной опорой - Способствуют надежной и долговечной работе пилы в различных условиях эксплуатации

Быстросъемное крепление чашки сцепления - Упрощает операции по техническому обслуживанию

Праймер на крышке двигателя, выключатель зажигания и подсос в одном устройстве - Упрощают запуск и эксплуатацию пилы

Современная бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T разработана с использованием технологий, применяемых для производства профессиональных моделей, позволяет выполнять работы быстро и без приложения чрезмерных усилий. Незаменимый помощник при заготовке дров, валке деревьев среднего диаметра, строительстве небольших строений, обрезке сучьев. Оснащена системой ICE DEVICE для бесперебойной работы пилы в зимнее время, предназначена для предотвращения образования льда на воздушном фильтре между запусками.