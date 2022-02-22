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Бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T
5.0
4
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T
    Арт. X18809144
    5.0
    4
    Бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T
    Бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T
    Бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T
    Бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T
      Бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T
      Бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T
      Бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T
      Бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T

      Бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18809144
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		4
      Праймер
      		Нет
      Бесключевая регулировка натяжения цепи
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Современная бензопила Oleo-Mac GS 35-16 5024-9002E1T разработана с использованием технологий, применяемых для производства профессиональных моделей, позволяет выполнять работы быстро и без приложения чрезмерных усилий. Незаменимый помощник при заготовке дров, валке деревьев среднего диаметра, строительстве небольших строений, обрезке сучьев. Оснащена системой ICE DEVICE для бесперебойной работы пилы в зимнее время, предназначена для предотвращения образования льда на воздушном фильтре между запусками.

        Преимущества

        • Автоматический масляный насос из прочного пластика - Обеспечивает нулевой расход масла на холостом ходу
        • Магнето с электронным управлением - Уменьшает усилие при запуске двигателя, значительно сокращает расход топлива, дает первое воспламенение при более низком числе оборотов.
        • Коленвал из кованой стали, цилиндр с никелевым покрытием - Гарантируют долговечную работу на протяжении всего срока службы пилы
        • Фетровый и пористый воздушные фильтры - Обеспечивают надежную фильтрацию.  Система «ICE DEVICE» - Предназначена для бесперебойной работы пилы в зимнее время, предотвращает образование льда на воздушном фильтре между запусками
        • Карбюратор с антивибрационной опорой - Способствуют надежной и долговечной работе пилы в различных условиях эксплуатации
        • Быстросъемное крепление чашки сцепления - Упрощает операции по техническому обслуживанию
        • Праймер на крышке двигателя, выключатель зажигания и подсос в одном устройстве - Упрощают запуск и эксплуатацию пилы