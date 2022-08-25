Бензопила Oleo-Mac Power Sharp GS 35-16

Преимущества

Автоматический масляный насос бензопилы Oleo-Mac GS 35C 16 5024-9102E1T с нулевым расходом на холостом ходу

Иллюстрированные пошаговые инструкции по запуску на корпусе пилы делают процесс запуска пилы быстрым и безопасным

Выключатель зажигания и рычаг управления воздушной заслонкой представляют собой единый рычаг управления - практичный и простой в управлении

Прозрачные масляный и топливный баки позволяют постоянно контролировать уровни масла и топливной смеси

Губчатый воздушный фильтр прост и быстр в обслуживании, обеспечивает длительные периоды работы между необходимыми паузами для проведения обслуживания

Карбюратор с 4 антивибрационными опорами способствует стабильному сжиганию топлива в любых условиях эксплуатации

Интегрированный в картер механизм сцепления с барабаном и тормозной лентой не допускает попадания инородных частиц между грузиками сцепления, что облегчает снятие защиты цепи

Бензопила Oleo-Mac GS 35C 16 5024-9102E1T используется в домашнем хозяйстве для обрезки сучьев, заготовки дров, валки небольших деревьев и т.д. Благодаря коленвалу из кованой стали и цилиндру с никелевым покрытием срок службы инструмента значительно увеличен. Наличие праймера позволяет облегчить запуск холодного двигателя пилы после длительного неиспользования или заправки. Антивибрационная система с пружинными и резиновыми амортизаторами обеспечивает комфортную работу, снижая уровень воздействия вибрации на пользователя