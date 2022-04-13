Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
Арт. X18809325
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|4.1
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Праймер
|Нет
Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 предназначена для распила бревен и бруса, валки деревьев и обрезки сучьев. Адаптирована к использованию при сильных морозах. Магнето с электронным управлением уменьшает усилие при запуске мотора. Модель оснащена антивибрационной системой для комфорта оператора. Отличается небольшим весом и удобством в эксплуатации.
Преимущества
- Система "ICE DEVICE" - бесперебойная работа бензопилы Oleo-Mac 937 16" 5018-9002E1 в зимнее время года
- Эргономичная рукоятка стартера
- Встроенные в рычаг органы управления включением/выключение зажигания, воздушной заслонкой и "полугазом" упрощают эксплуатацию пилы
- Алюминиевый автоматический масляный насос обеспечивает нулевой расход масла на холостом ходу
- Поршень с двумя кольцами, никелированный цилиндр, кованый шатун и коленвал гарантируют неизменную эффективность с течением времени и продолжительный срок службы
- Магнето с электронным управлением уменьшает усилие при запуске двигателя, сокращает расход топлива
- Инерционный тормоз цепи - безопасная работа
- Многоразовый нейлоновый воздушный фильтр
- Трехэлементная муфта сцепления делает возможным немедленное зацепление деталей, практически исключает проскальзывание, способствует равномерному износу деталей пилы
- Антивибрационная система - комфортная работа
- Двойной зубчатый упор позволяет произвести надежное прилегание пилы к бревну, фиксацию и хорошую балансировку
- Легкий доступ к фильтру и свече, без дополнительного инструмента
- Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей