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Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
    Арт. X18809325
    5.0
    2
    Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
    Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
    Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
    Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
    Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
    Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
    Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
      Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
      Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
      Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
      Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
      Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
      Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000
      Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000

      Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X18809325
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		4.1
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 предназначена для распила бревен и бруса, валки деревьев и обрезки сучьев. Адаптирована к использованию при сильных морозах. Магнето с электронным управлением уменьшает усилие при запуске мотора. Модель оснащена антивибрационной системой для комфорта оператора. Отличается небольшим весом и удобством в эксплуатации.

        Преимущества 

        • Система "ICE DEVICE" - бесперебойная работа бензопилы Oleo-Mac 937 16" 5018-9002E1 в зимнее время года
        • Эргономичная рукоятка стартера
        • Встроенные в рычаг органы управления включением/выключение зажигания, воздушной заслонкой и "полугазом" упрощают эксплуатацию пилы
        • Алюминиевый автоматический масляный насос обеспечивает нулевой расход масла на холостом ходу
        • Поршень с двумя кольцами, никелированный цилиндр, кованый шатун и коленвал гарантируют неизменную эффективность с течением времени и продолжительный срок службы
        • Магнето с электронным управлением уменьшает усилие при запуске двигателя, сокращает расход топлива
        • Инерционный тормоз цепи - безопасная работа
        • Многоразовый нейлоновый воздушный фильтр
        • Трехэлементная муфта сцепления делает возможным немедленное зацепление деталей, практически исключает проскальзывание, способствует равномерному износу деталей пилы
        • Антивибрационная система - комфортная работа
        • Двойной зубчатый упор позволяет произвести надежное прилегание пилы к бревну, фиксацию и хорошую балансировку
        • Легкий доступ к фильтру и свече, без дополнительного инструмента
        • Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для двухтактных двигателей