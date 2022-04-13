Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 + Канистра Windsor 43W1000

Бензопила Oleo-Mac 937 5018-9002E1 предназначена для распила бревен и бруса, валки деревьев и обрезки сучьев. Адаптирована к использованию при сильных морозах. Магнето с электронным управлением уменьшает усилие при запуске мотора. Модель оснащена антивибрационной системой для комфорта оператора. Отличается небольшим весом и удобством в эксплуатации.

Преимущества