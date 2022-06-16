Бензопила Huter BS-52M
Арт. О00000012957
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|7.49
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Праймер
|Да
Бензопила Huter BS-52M 70/6/9 обладает долговечной конструкцией, отличной маневренностью и позволяет справиться с разными задачами. Блокировка кнопки защищает оператора от случайного включения прибора. Между рукоятками и картером пилы расположены резиновые амортизаторы, которые снижают уровень вибрации и делают работу комфортнее. Автоматическая смазка цепи и шины применяется для снижения трения между ними, что увеличивает срок службы пильной гарнитуры.
Преимущества
- Антивибрационная система - для снижения воздействия на организм оператора
- Автоматическая смазка цепи - для долгого срока службы
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра - для упрощения обслуживания воздушного фильтра
- Регулируемый карбюратор - для удобства и простоты настройки
- Тормоз цепи - для мгновенного выключения при отскоке
- Защитный щиток - для безопасности пользователя