Бензопила Huter BS-52M 70/6/9 обладает долговечной конструкцией, отличной маневренностью и позволяет справиться с разными задачами. Блокировка кнопки защищает оператора от случайного включения прибора. Между рукоятками и картером пилы расположены резиновые амортизаторы, которые снижают уровень вибрации и делают работу комфортнее. Автоматическая смазка цепи и шины применяется для снижения трения между ними, что увеличивает срок службы пильной гарнитуры.

Преимущества