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Бензопила Huter BS-52M
4.5
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Huter BS-52M
    Арт. О00000012957
    4.5
    2
    Бензопила Huter BS-52M
    Бензопила Huter BS-52M
    Бензопила Huter BS-52M
    Бензопила Huter BS-52M
    Бензопила Huter BS-52M
    Бензопила Huter BS-52M
      Бензопила Huter BS-52M
      Бензопила Huter BS-52M
      Бензопила Huter BS-52M
      Бензопила Huter BS-52M
      Бензопила Huter BS-52M
      Бензопила Huter BS-52M

      Бензопила Huter BS-52M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012957
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		7.49
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Бензопила Huter BS-52M 70/6/9 обладает долговечной конструкцией, отличной маневренностью и позволяет справиться с разными задачами. Блокировка кнопки защищает оператора от случайного включения прибора. Между рукоятками и картером пилы расположены резиновые амортизаторы, которые снижают уровень вибрации и делают работу комфортнее. Автоматическая смазка цепи и шины применяется для снижения трения между ними, что увеличивает срок службы пильной гарнитуры.

        Преимущества 

        • Антивибрационная система - для снижения воздействия на организм оператора
        • Автоматическая смазка цепи - для долгого срока службы 
        • Быстросъемная крышка воздушного фильтра - для упрощения обслуживания воздушного фильтра
        • Регулируемый карбюратор - для удобства и простоты настройки
        • Тормоз цепи - для мгновенного выключения при отскоке
        • Защитный щиток - для безопасности пользователя