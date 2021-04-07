Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
Арт. О00000025555
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|7
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Праймер
|Да
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- Бензопила Huter BS-45 оснащена двигателем мощностью 2.3 л.с. Это инструмент для бытового использования - распилки дров для камина, ухода за садом, небольшого строительства. Бензопила оборудована тормозом цепи для обеспечения безопасной работы. В комплект поставки входит 45 сантиметровая шина. Есть антивибрационная система.
Преимущества
- Автоматическая смазка цепи
- Система гашения вибрации
- Элементы управления расположены на рукоятке
- Легкий надежный инструмент бытового класса