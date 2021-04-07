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Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
4.5
101
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
    Арт. О00000025555
    4.5
    101
    Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
    Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
    Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
    Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
    Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
    Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
    Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
      Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
      Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
      Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
      Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
      Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
      Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте
      Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте

      Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025555
      4.5
      101

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		7
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Huter BS-45 оснащена двигателем мощностью 2.3 л.с. Это инструмент для бытового использования - распилки дров для камина, ухода за садом, небольшого строительства. Бензопила оборудована тормозом цепи для обеспечения безопасной работы. В комплект поставки входит 45 сантиметровая шина. Есть антивибрационная система.

        Преимущества

        • Автоматическая смазка цепи
        • Система гашения вибрации
        • Элементы управления расположены на рукоятке
        • Легкий надежный инструмент бытового класса