Бензопила Huter BS-45, 2 цепи в комплекте

Преимущества

Автоматическая смазка цепи

Система гашения вибрации

Элементы управления расположены на рукоятке

Легкий надежный инструмент бытового класса

Бензопила Huter BS-45 оснащена двигателем мощностью 2.3 л.с. Это инструмент для бытового использования - распилки дров для камина, ухода за садом, небольшого строительства. Бензопила оборудована тормозом цепи для обеспечения безопасной работы. В комплект поставки входит 45 сантиметровая шина. Есть антивибрационная система.