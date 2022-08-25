Бензопила Brait BR-4518 01.01.004.019

Преимущества

Легкий запуск. Система Easy start, что обеспечивает лёгкий пуск бензопилы

Система Praim. Система подкачки топлива, что обеспечивает стабильный пуск оборудования

Безопасная работа. При отбросе пилы, срабатывает тормоз и пильная цепь моментально останавливается

Надежный хват. Удобная рукоятка бензиновой пилы позволяет легко переносить инструмент одной рукой

Антивибрация. Все модели оснащены антивибрационной системой

Бензопила Brait BR-4518 предназначена для лёгких бытовых работ на даче, частном доме, гараже, небольшой мастерской или саду. Пила может выполнять распиловку любого вида древесины, а также изделий из дерева. Цилиндры всех моделей бензиновых пил Brait имеют хромированное покрытие. Что увеличивает срок их службы. Поршень имеет 2 поршневых кольца, за счет чего улучшен теплоотвод от поршня к стенкам цилиндра, а также обеспечена более стабильная компрессия. Все модели оснащены системами антивибрационной защиты. Демпфирующие элементы расположены между моторным блоком пилы и рукояткой. Благодаря наличию такой системы, снижено негативное воздействие на руки оператора, и повышено удобство работы инструментом; На всех моделях установлена система Easy start, которая обеспечивает лёгкий запуск оборудования. Для облегчения запуска, бензопилы Brait оборудованы ручным насосом предварительной подкачки - праймером. При запуске бензопилы с праймером, карбюратор заполняется топливом заранее (излишек топлива стекает обратно в бак). Благодаря этому двигатель запускается быстрее, т.к. уже пройдена стадия заполнения карбюратора топливом. Праймер облегчит запуск двигателя пилы и поможет уверенно запустит его в холодное время.