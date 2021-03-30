Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
3.8
6
4 990 ₽
6 790 ₽
Бензопилы
    Бензопила Энергомаш БП-45
    Арт. X18809339
    3.8
    6
    Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
    Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
    Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
    Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
    Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
    Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
    Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
    Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
    Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
      Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
      Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
      Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
      Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
      Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
      Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
      Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
      Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3
      Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3

      Бензопила Энергомаш БП-45

      • -1 800 ₽
      4 990 ₽
      6 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X18809339
      3.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.2
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      • -1 800 ₽
      4 990 ₽
      6 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Цепь Patriot PG-C21BP-72 (0,325", 1,5 мм, 72 звена)
      970 ₽
      5.0
      Цепь Patriot PG-C21BP-72 (0,325", 1,5 мм, 72 звена)
      Напильник круглый Stihl 56057734812, 4.8 мм, 0.325"
      220 ₽
      4.5
      Напильник круглый Stihl 56057734812, 4.8 мм, 0.325"
      Пильная цепь Maxcut 21LV-72E
      747 ₽
      5.0
      Пильная цепь Maxcut 21LV-72E
      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
      6 879 ₽
      4.5
      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
      • Персональная скидка
      Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.946 л
      660 ₽
      Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.946 л
      Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.592 л
      485 ₽
      Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.592 л
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      426 ₽
      550 ₽
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      • -124 ₽
      Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л
      490 ₽
      Масло цепное Patriot G-Motion Chain Oil 850030700, 1 л
      Поливочный шланг армированный, 3-слойный Дачник Стандарт 40042, 3/4", 25 м
      Нет в наличии
      3.0
      Поливочный шланг армированный, 3-слойный Дачник Стандарт 40042, 3/4", 25 м
      Смотреть
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Нет в наличии
      4.9
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Смотреть
      Масло для цепей бензопил Энергомаш СЦЭ-0101А
      Нет в наличии
      Масло для цепей бензопил Энергомаш СЦЭ-0101А
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Бензопила Энергомаш БП-45 используется для выполнения ремонтных и строительных работ, заготовки дров, а также для обрезки сучьев и ветвей.

        Преимущества 

        • Легкий старт - запуск без особых усилий
        • Быстросъемное крепление крышки двигателя - простота чистки и замены свечи, воздушного фильтра
        • Зубчатый упор - точность распила
        • Автоматическая система смазки цепи и шины с возможностью регулировки подачи масла
        • Рукоятка с резиновой вставкой - надежный хват и полный контроль над инструментом
        • Корпус устойчив к ударам и низким температурам
        • Антивибрационная система
        • Полупрозрачный топливный бак - простой визуальный контроль уровня смеси
        • Система стабилизации двигателя - эффективное пиление
        • Хорошо сбалансирована - комфортное управление в любой ситуации
        • Усиленный картер двигателя и кованый коленчатый - прочность и долговечность