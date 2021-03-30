Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3

Бензопила Энергомаш БП-45
Арт. X18809339
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6.2
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Праймер
|Да
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- Бензопила Энергомаш БП-45 используется для выполнения ремонтных и строительных работ, заготовки дров, а также для обрезки сучьев и ветвей.
Преимущества
- Легкий старт - запуск без особых усилий
- Быстросъемное крепление крышки двигателя - простота чистки и замены свечи, воздушного фильтра
- Зубчатый упор - точность распила
- Автоматическая система смазки цепи и шины с возможностью регулировки подачи масла
- Рукоятка с резиновой вставкой - надежный хват и полный контроль над инструментом
- Корпус устойчив к ударам и низким температурам
- Антивибрационная система
- Полупрозрачный топливный бак - простой визуальный контроль уровня смеси
- Система стабилизации двигателя - эффективное пиление
- Хорошо сбалансирована - комфортное управление в любой ситуации
- Усиленный картер двигателя и кованый коленчатый - прочность и долговечность