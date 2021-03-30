Бензопила бытовая Энергомаш БП-45, рабочий объем двигателя 45 см3

Преимущества

Легкий старт - запуск без особых усилий

Быстросъемное крепление крышки двигателя - простота чистки и замены свечи, воздушного фильтра

Зубчатый упор - точность распила

Автоматическая система смазки цепи и шины с возможностью регулировки подачи масла

Рукоятка с резиновой вставкой - надежный хват и полный контроль над инструментом

Корпус устойчив к ударам и низким температурам

Антивибрационная система

Полупрозрачный топливный бак - простой визуальный контроль уровня смеси

Система стабилизации двигателя - эффективное пиление

Хорошо сбалансирована - комфортное управление в любой ситуации

Усиленный картер двигателя и кованый коленчатый - прочность и долговечность

Бензопила Энергомаш БП-45 используется для выполнения ремонтных и строительных работ, заготовки дров, а также для обрезки сучьев и ветвей.