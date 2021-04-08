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Бензопила Huter BS-45
4.5
101
6 890 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Бензопила Huter BS-45
Арт. X18809256
4.5
101
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
  • Персональная скидка
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45
Бензопила Huter BS-45

Бензопила Huter BS-45

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6 890 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X18809256
4.5
101

Характеристики

Производитель
Huter
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Вес, кг
7
Праймер
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензопила Huter BS-45 оснащена двигателем мощностью 2.3 л.с. Это инструмент для бытового использования - распилки дров для камина, ухода за садом, небольшого строительства. Бензопила оборудована тормозом цепи для обеспечения безопасной работы. В комплект поставки входит 45 сантиметровая шина. Есть антивибрационная система.

    Преимущества

    • Автоматическая смазка цепи
    • Система гашения вибрации
    • Элементы управления расположены на рукоятке
    • Легкий надежный инструмент бытового класса