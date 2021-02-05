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Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
5.0
4
Найти аналог
Бензопилы
    Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
    Арт. О00000033016
    5.0
    4
    Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
    Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
    Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
    Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
    Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
    Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
    Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
    Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
    Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
    Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
      Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
      Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
      Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
      Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
      Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
      Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
      Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
      Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
      Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
      Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218

      Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033016
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		8.95
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая цепная пила Denzel DGS-5218 служит для пиления древесины и валки деревьев различных пород

        Преимущества

        • Мощный и экономичный двигатель Denzel серии Garden Line
        • Надежный механизм сцепления
        • Свеча зажигания Bosch
        • Антивибрационная система
        • Тормоз цепи
        • Помпа подкачки топлива (праймер)
        • Быстрый доступ к воздушному фильтру и свече зажигания
        • Блокировка от случайного запуска
        • Регулируемая система смазки цепи
        • Стальной зубчатый упор