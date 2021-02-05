Пила цепная бензиновая Denzel DGS-5218
Арт. О00000033016
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|8.95
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Праймер
|Да
- Бензиновая цепная пила Denzel DGS-5218 служит для пиления древесины и валки деревьев различных пород
Преимущества
- Мощный и экономичный двигатель Denzel серии Garden Line
- Надежный механизм сцепления
- Свеча зажигания Bosch
- Антивибрационная система
- Тормоз цепи
- Помпа подкачки топлива (праймер)
- Быстрый доступ к воздушному фильтру и свече зажигания
- Блокировка от случайного запуска
- Регулируемая система смазки цепи
- Стальной зубчатый упор