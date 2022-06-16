Бензопила Eurolux GS-5220
Арт. О00000013013
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7
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Праймер
|Да
Бензопила Eurolux GS-5220 подходит для валки деревьев, заготовки дров и распиливания бревен. Имеет автоматическую смазку цепи. Надежный хват: дополнительная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание пилы. Защита рук: вибрация гасится благодаря использованию демпфирующих элементов. Это защищает оператора от серьезных проблем со здоровьем.
Преимущества
- Антивибрационная система - для защиты рук
- Тормоз цепи - для безопасности оператора
- Емкость топливного бака в 550 мл позволяет долго работать
- За счет специальной кнопки обеспечивается блокировка от случайного включения
- Автоматическая смазка цепи
- В качестве топлива используется смесь бензин АИ-92 + масло