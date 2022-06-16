Бензопила Eurolux GS-5220 подходит для валки деревьев, заготовки дров и распиливания бревен. Имеет автоматическую смазку цепи. Надежный хват: дополнительная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание пилы. Защита рук: вибрация гасится благодаря использованию демпфирующих элементов. Это защищает оператора от серьезных проблем со здоровьем.

Преимущества