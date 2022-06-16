Бензопила Huter BS-25
Арт. О00000013052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.8
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Праймер
|Да
- Бензопила Huter BS-25 - бытовая модель. В комплектацию входит 30-сантиметровая шина и цепь для распила древесины. Пила имеет систему гашения вибрации, что обеспечивает комфортную работу. Эргономичная задняя рукоятка и дополнительная рукоятка гарантируют полный контроль над инструментом. Смазка цепи осуществляется автоматически, что обеспечивает экономичный расход масла.
Преимущества
- Экономный расход масла - смазка цепи происходит в автоматическом режиме
- Система гашения вибрации - комфортная работа
- Топливо: смесь бензина и масла для двухтактных двигателей
- Праймер (насос для подкачки топлива) облегчает запуск холодного двигателя