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Бензопила Huter BS-25
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Huter BS-25
    Арт. О00000013052
    5.0
    2
    Бензопила Huter BS-25
    Бензопила Huter BS-25
    Бензопила Huter BS-25
    Бензопила Huter BS-25
    Бензопила Huter BS-25
    Бензопила Huter BS-25
    Бензопила Huter BS-25
      Бензопила Huter BS-25
      Бензопила Huter BS-25
      Бензопила Huter BS-25
      Бензопила Huter BS-25
      Бензопила Huter BS-25
      Бензопила Huter BS-25
      Бензопила Huter BS-25

      Бензопила Huter BS-25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013052
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.8
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Huter BS-25 - бытовая модель. В комплектацию входит 30-сантиметровая шина и цепь для распила древесины. Пила имеет систему гашения вибрации, что обеспечивает комфортную работу. Эргономичная задняя рукоятка и дополнительная рукоятка гарантируют полный контроль над инструментом. Смазка цепи осуществляется автоматически, что обеспечивает экономичный расход масла.

        Преимущества 

        • Экономный расход масла - смазка цепи происходит в автоматическом режиме
        • Система гашения вибрации - комфортная работа
        • Топливо: смесь бензина и масла для двухтактных двигателей
        • Праймер (насос для подкачки топлива) облегчает запуск холодного двигателя