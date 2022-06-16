Преимущества

Экономный расход масла - смазка цепи происходит в автоматическом режиме

Система гашения вибрации - комфортная работа

Топливо: смесь бензина и масла для двухтактных двигателей

Праймер (насос для подкачки топлива) облегчает запуск холодного двигателя

Бензопила Huter BS-25 - бытовая модель. В комплектацию входит 30-сантиметровая шина и цепь для распила древесины. Пила имеет систему гашения вибрации, что обеспечивает комфортную работу. Эргономичная задняя рукоятка и дополнительная рукоятка гарантируют полный контроль над инструментом. Смазка цепи осуществляется автоматически, что обеспечивает экономичный расход масла.