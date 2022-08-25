Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
    Арт. X18891
    5.0
    1
    Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
    Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
    Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
    Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
    Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
    Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
    Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
    Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
      Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
      Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
      Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
      Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
      Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
      Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
      Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
      Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18

      Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18891
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		6.3
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Husqvarna 365 H 18" 9650779-18 – великолепная мощная модель с высокими ручками. Может эксплуатироваться в различных суровых условиях , например для работы в глубоком снегу при сверхнизких температурах до -40°С. Инструмент имеет топливный бак, расположенный между ручек инструмента,  благодаря чему достигается хорошая сбалансированность. Двигатель высокой мощности в 3900 Вт гарантирует высокий крутящий момент во всем диапазоне рабочих оборотов, что имеет большое значение при работе с плотными материалами

        Преимущества

        • Система очистки воздуха Air Injection
        • Антивибрационная система LowVib
        • Мощная, легкая и очень удобная в применении бензопила с высокими рукоятками
        • Предназначена для работы в суровых условиях