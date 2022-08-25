Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18

Преимущества

Система очистки воздуха Air Injection

Антивибрационная система LowVib

Мощная, легкая и очень удобная в применении бензопила с высокими рукоятками

Предназначена для работы в суровых условиях

Бензопила Husqvarna 365 H 18" 9650779-18 – великолепная мощная модель с высокими ручками. Может эксплуатироваться в различных суровых условиях , например для работы в глубоком снегу при сверхнизких температурах до -40°С. Инструмент имеет топливный бак, расположенный между ручек инструмента, благодаря чему достигается хорошая сбалансированность. Двигатель высокой мощности в 3900 Вт гарантирует высокий крутящий момент во всем диапазоне рабочих оборотов, что имеет большое значение при работе с плотными материалами