Бензопила Husqvarna 365H (3,4 кВт) 9650779-18
Арт. X18891
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|6.3
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Праймер
|Нет
- Бензопила Husqvarna 365 H 18" 9650779-18 – великолепная мощная модель с высокими ручками. Может эксплуатироваться в различных суровых условиях , например для работы в глубоком снегу при сверхнизких температурах до -40°С. Инструмент имеет топливный бак, расположенный между ручек инструмента, благодаря чему достигается хорошая сбалансированность. Двигатель высокой мощности в 3900 Вт гарантирует высокий крутящий момент во всем диапазоне рабочих оборотов, что имеет большое значение при работе с плотными материалами
Преимущества
- Система очистки воздуха Air Injection
- Антивибрационная система LowVib
- Мощная, легкая и очень удобная в применении бензопила с высокими рукоятками
- Предназначена для работы в суровых условиях