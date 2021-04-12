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Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Арт. О00000016602
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Южная Корея
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Вес, кг
|6.6
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Праймер
|Да
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- Бензопила Daewoo DACS 4500 подходит для валки деревьев, распиловки с очисткой от сучьев и веток. Имеет тормоз цепи для мгновенной остановки в случае отскока. Электронное зажигание обеспечивает точную подачу искры без задержек. Антивибрационная система способствует снижению нагрузки на кисти рук при длительном использовании.
Преимущества
- Металлический зубчатый упор гарантирует аккуратный точный рез
- 2-х тактный двигатель DAEWOO с увеличенным моторесурсом, сниженным на 20% расходом топлива, высоким тяговым усилием в широком диапазоне оборотов, сниженным уровнем шума, специальной гарантией DAEWOO
- Металлический корпус двигателя обладает ударопрочностью и термостойкостью
- Тормоз цепи для безопасной работы
- Защита от произвольного включения
- Электронное зажигание C.D.I., оснащенное пыле- и влагозащитой, обеспечивает своевременную и точную подачу искры
- Две рукоятки - надежное удержание DAEWOO DACS 4500
- Поршневая группа с никасиловым покрытием отличается большим ресурсом и многоканальной системой подачи топливной смеси, что обеспечивает малотоксичное сжигание и экономию топлива
- Дополнительные аксессуары в комплекте
- Антивибрационная система поглощает до 90% всех колебаний двигателя и цепи - комфортная работа