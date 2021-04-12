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Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
4.2
18
10 990 ₽
11 690 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Арт. О00000016602
4.2
18
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
  • Персональная скидка
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК
Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК

Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК

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  • -700 ₽
10 990 ₽
11 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
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    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000016602
4.2
18

Характеристики

Производитель
Daewoo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Южная Корея
Вес, кг
6.6
Праймер
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -700 ₽
10 990 ₽
11 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензопила Daewoo DACS 4500 подходит для валки деревьев, распиловки с очисткой от сучьев и веток. Имеет тормоз цепи для мгновенной остановки в случае отскока. Электронное зажигание обеспечивает точную подачу искры без задержек. Антивибрационная система способствует снижению нагрузки на кисти рук при длительном использовании.

    Преимущества 

    • Металлический зубчатый упор гарантирует аккуратный точный рез
    • 2-х тактный двигатель DAEWOO с увеличенным моторесурсом, сниженным на 20% расходом топлива, высоким тяговым усилием в широком диапазоне оборотов, сниженным уровнем шума, специальной гарантией DAEWOO
    • Металлический корпус двигателя обладает ударопрочностью и термостойкостью
    • Тормоз цепи для безопасной работы
    • Защита от произвольного включения
    • Электронное зажигание C.D.I., оснащенное пыле- и влагозащитой, обеспечивает своевременную и точную подачу искры
    • Две рукоятки - надежное удержание DAEWOO DACS 4500
    • Поршневая группа с никасиловым покрытием отличается большим ресурсом и многоканальной системой подачи топливной смеси, что обеспечивает малотоксичное сжигание и экономию топлива
    • Дополнительные аксессуары в комплекте
    • Антивибрационная система поглощает до 90% всех колебаний двигателя и цепи - комфортная работа