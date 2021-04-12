Бензопила Daewoo DACS 4500, ТОПОР 500 гр. В ПОДАРОК

Преимущества

Металлический зубчатый упор гарантирует аккуратный точный рез

2-х тактный двигатель DAEWOO с увеличенным моторесурсом, сниженным на 20% расходом топлива, высоким тяговым усилием в широком диапазоне оборотов, сниженным уровнем шума, специальной гарантией DAEWOO

Металлический корпус двигателя обладает ударопрочностью и термостойкостью

Тормоз цепи для безопасной работы

Защита от произвольного включения

Электронное зажигание C.D.I., оснащенное пыле- и влагозащитой, обеспечивает своевременную и точную подачу искры

Две рукоятки - надежное удержание DAEWOO DACS 4500

Поршневая группа с никасиловым покрытием отличается большим ресурсом и многоканальной системой подачи топливной смеси, что обеспечивает малотоксичное сжигание и экономию топлива

Дополнительные аксессуары в комплекте

Антивибрационная система поглощает до 90% всех колебаний двигателя и цепи - комфортная работа

Бензопила Daewoo DACS 4500 подходит для валки деревьев, распиловки с очисткой от сучьев и веток. Имеет тормоз цепи для мгновенной остановки в случае отскока. Электронное зажигание обеспечивает точную подачу искры без задержек. Антивибрационная система способствует снижению нагрузки на кисти рук при длительном использовании.