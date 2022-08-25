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Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
    Арт. Ю00000019561
    5.0
    1
    Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
    Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
    Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
    Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
    Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
    Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
    Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
    Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
      Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
      Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
      Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
      Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
      Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
      Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
      Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК
      Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК

      Бензопила Daewoo DACS 4516, СУМКА В ПОДАРОК

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000019561
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Вес, кг
      		6.3
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Daewoo DACS 4516 оснащена двухтактным двигателем 045 two stroke. Используется для распила деревьев, обрезания веток. Для доступа к воздушному фильтру не требуются дополнительные инструменты. Антивибрационная система способствует снижению нагрузки на кисти рук при длительном использовании. Инерционный тормоз цепи при необходимости остановит ее за несколько десятых секунды, специальный контактный защитный щиток срабатывает при непроизвольном касании рукой - все это обеспечивает защиту оператора. Модель поставляется в сумке, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества 

        • Металлический зубчатый упор гарантирует аккуратный точный рез
        • Магнезиевый корпус двигателя обладает ударопрочностью и термостойкостью
        • Тормоз цепи для безопасной работы
        • Защита от произвольного включения
        • Электронное зажигание C.D.I., оснащенное пыле- и влагозащитой, обеспечивает своевременную и точную подачу искры
        • Две рукоятки - надежное удержание инструмента
        • Поршневая группа с никасиловым покрытием отличается большим ресурсом и многоканальной системой подачи топливной смеси, что обеспечивает малотоксичное сжигание и экономию топлива
        • Дополнительные аксессуары в комплекте
        • Антивибрационная система поглощает до 90% всех колебаний двигателя и цепи - комфортная работа
        • Низкопрофильная цепь с шагом 0,325 дюйма подойдет для валки деревьев, распиловки с очисткой от сучьев и веток
        • Доступ к воздушному фильтру без использования инструмента - простота обслуживания бензиновой пилы
        • Сумка - для удобства хранения и транспортировки бензопилы Daewoo DACS 4516 и принадлежностей.