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Бензопила Patriot PT 385
4.6
5
8 150 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Бензопила Patriot PT 385
Арт. О00000013799
4.6
5
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
  • Персональная скидка
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385
Бензопила Patriot PT 385

Бензопила Patriot PT 385

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8 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000013799
4.6
5

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
4.8
Праймер
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Бензопила Patriot PT 385 пригодится в хозяйстве для заготовки дров, валки деревьев и прочих ремонтно-строительных работ. Система EASY START обеспечивает легкий запуск двигателя. Благодаря антивибрационной системе снижается утомляемость оператора при продолжительной эксплуатации пилы. Смазка цепи производится автоматически.

    Преимущества 

    • Тормоз цепи
    • Надежный 2Т двигатель
    • Меньше усилий при запуске
    • Автоматическая смазка цепи увеличивает срок службы
    • Устройство бокового натяжения пилы для простой и безопасной эксплуатации
    • Металлический упор обеспечивает точность и защиту компонентов пилы
    • Высокопрочная ручка тормоза и прорезиненное покрытие рукоятки способствует комфортной работе 
    • Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяют проводить регулярное техническое обслуживание