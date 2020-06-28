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Бензопила Patriot PT 385
Арт. О00000013799
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|4.8
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Праймер
|Да
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Бензопила Patriot PT 385 пригодится в хозяйстве для заготовки дров, валки деревьев и прочих ремонтно-строительных работ. Система EASY START обеспечивает легкий запуск двигателя. Благодаря антивибрационной системе снижается утомляемость оператора при продолжительной эксплуатации пилы. Смазка цепи производится автоматически.
Преимущества
- Тормоз цепи
- Надежный 2Т двигатель
- Меньше усилий при запуске
- Автоматическая смазка цепи увеличивает срок службы
- Устройство бокового натяжения пилы для простой и безопасной эксплуатации
- Металлический упор обеспечивает точность и защиту компонентов пилы
- Высокопрочная ручка тормоза и прорезиненное покрытие рукоятки способствует комфортной работе
- Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяют проводить регулярное техническое обслуживание