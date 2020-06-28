Бензопила Patriot PT 385 пригодится в хозяйстве для заготовки дров, валки деревьев и прочих ремонтно-строительных работ. Система EASY START обеспечивает легкий запуск двигателя. Благодаря антивибрационной системе снижается утомляемость оператора при продолжительной эксплуатации пилы. Смазка цепи производится автоматически.

Преимущества