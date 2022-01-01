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Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 6/50ДУ (дл.6000 мм; диам. 50мм)
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Валы и вибронаконечники
    Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 6/50ДУ (дл.6000 мм; диам. 50мм)
    Арт. tss_1845768
    Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 6/50ДУ (дл.6000 мм; диам. 50мм)

      Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 6/50ДУ (дл.6000 мм; диам. 50мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_1845768

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		вал привода
      Длина, мм
      		6000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гибкий вал ТСС ВВН 6/50ДУ является составляющим элементом глубинного вибратора. Поставляется с вибронаконечником, создающим вибрационные колебания. При необходимости вибронаконечник заменяется, главное - помнить, что его диаметр должен быть меньше минимальных промежутков между стержнями в 1.5 раза.  Устройство предназначено для совместной работы с электроприводами ТСС ЭП-1,5/220ГУ и ТСС ЭП-1,5/220 ДУ

        Преимущества

        • Прочность
        • Мобильность
        • Удобное хранение