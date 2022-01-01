Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 6/50ДУ (дл.6000 мм; диам. 50мм)
Арт. tss_1845768
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|вал привода
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Длина, мм
|6000
- Гибкий вал ТСС ВВН 6/50ДУ является составляющим элементом глубинного вибратора. Поставляется с вибронаконечником, создающим вибрационные колебания. При необходимости вибронаконечник заменяется, главное - помнить, что его диаметр должен быть меньше минимальных промежутков между стержнями в 1.5 раза. Устройство предназначено для совместной работы с электроприводами ТСС ЭП-1,5/220ГУ и ТСС ЭП-1,5/220 ДУ
Преимущества
- Прочность
- Мобильность
- Удобное хранение