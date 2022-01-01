Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 6/50ДУ (дл.6000 мм; диам. 50мм)

Преимущества

Прочность

Мобильность

Удобное хранение

Гибкий вал ТСС ВВН 6/50ДУ является составляющим элементом глубинного вибратора. Поставляется с вибронаконечником, создающим вибрационные колебания. При необходимости вибронаконечник заменяется, главное - помнить, что его диаметр должен быть меньше минимальных промежутков между стержнями в 1.5 раза. Устройство предназначено для совместной работы с электроприводами ТСС ЭП-1,5/220ГУ и ТСС ЭП-1,5/220 ДУ