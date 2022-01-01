Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 3/50ДУ (дл.3000 мм; диам. 50мм)

Преимущества

Прочность

Мобильность

Удобное хранение

Гибкий вал ТСС ВВН 3/50ДУ 203532 - составляющая часть глубинного вибратора. Поставляется с вибронаконечником, который при необходимости можно заменить, главное - помнить, что его диаметр должен быть меньше минимальных промежутков между стержнями в 1.5 раза. Предназначен для совместной работы с электроприводами ТСС ЭП-1,5/220ГУ и ТСС ЭП-1,5/220 ДУ