Гибкий вал с вибронаконечником ТСС ВВН 3/50ДУ (дл.3000 мм; диам. 50мм)
Арт. tss_1845745
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|вал привода
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Длина, мм
|3000
- Гибкий вал ТСС ВВН 3/50ДУ 203532 - составляющая часть глубинного вибратора. Поставляется с вибронаконечником, который при необходимости можно заменить, главное - помнить, что его диаметр должен быть меньше минимальных промежутков между стержнями в 1.5 раза. Предназначен для совместной работы с электроприводами ТСС ЭП-1,5/220ГУ и ТСС ЭП-1,5/220 ДУ
Преимущества
- Прочность
- Мобильность
- Удобное хранение