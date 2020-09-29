Плуг универсальный ПУ-00.000-01 для мотоблока предназначается для пахоты почв и выкопки корнеплодов. Устанавливается на мотоблоки БЕЛАРУС 09/012. Ширина захвата плуга ПУ-00.000-01 составляет двадцать пять сантиметров, что позволяет с легкостью создавать проймы в почве для посадки саженцев или семян. Плуг БЕЛАРУС ПУ-00.000-01 обычно приобретается для работы на небольших аграрных участках, или крупных частных владениях. Преимущество ПУ-00.000-01, прежде всего, заключается в прочности и долговечности его составляющих. И российское производство, и эргономичное устройство обеспечивают, что универсальный плуг ПУ-00.000-01 для мотоблока справится с выделенными ему задачами. Купить Универсальный плуг БЕЛАРУС ПУ-00.000-01 необходимо тем, кому в первую очередь важна продуктивность используемой техники.

Преимущества

Выдерживает большой объем работы

Легко устанавливается и обслуживается

Отечественная сборка — гарантия качества

Комплектация