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Универсальный плуг Беларус ПУ-00.000-01
5.0
1
5 825 ₽
Плуги
    Универсальный плуг Беларус ПУ-00.000-01
    Арт. X190394444
    5.0
    1
    Универсальный плуг Беларус ПУ-00.000-01

      Универсальный плуг Беларус ПУ-00.000-01

      5 825 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X190394444
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      5 825 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плуг универсальный ПУ-00.000-01 для мотоблока предназначается для пахоты почв и выкопки корнеплодов. Устанавливается на мотоблоки БЕЛАРУС 09/012. Ширина захвата плуга ПУ-00.000-01 составляет двадцать пять сантиметров, что позволяет с легкостью создавать проймы в почве для посадки саженцев или семян. Плуг БЕЛАРУС ПУ-00.000-01 обычно приобретается для работы на небольших аграрных участках, или крупных частных владениях. Преимущество ПУ-00.000-01, прежде всего, заключается в прочности и долговечности его составляющих. И российское производство, и эргономичное устройство обеспечивают, что универсальный плуг ПУ-00.000-01 для мотоблока справится с выделенными ему задачами. Купить Универсальный плуг БЕЛАРУС ПУ-00.000-01 необходимо тем, кому в первую очередь важна продуктивность используемой техники.

        Преимущества

        • Выдерживает большой объем работы
        • Легко устанавливается и обслуживается
        • Отечественная сборка — гарантия качества

        Комплектация

        • Плуг универсальный ПУ-00.000-01
        • Лемех ПУ-00.001
        • Руководство по эксплуатации