Универсальная сцепка Беларус СЦ-00.010
Арт. X190394453
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
- Сцепка универсальная СЦ-00.010, которая соединит агрегаты (плуг, окучник, картофелевыкапыватель) и поможет сделать их точную настройку для эффективной работы мотоблока. Настройка возможна в трех плоскостях.
Преимущества
- Надежное крепление сцепки прочно фиксирует дополнительное оборудование к мотоблоку
- Винтовая конструкция сцепки позволяет производить регулировку угла атаки в 3-х плоскостях