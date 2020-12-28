Универсальная сцепка Беларус СЦ-00.010

Преимущества

Надежное крепление сцепки прочно фиксирует дополнительное оборудование к мотоблоку

Винтовая конструкция сцепки позволяет производить регулировку угла атаки в 3-х плоскостях

Сцепка универсальная СЦ-00.010, которая соединит агрегаты (плуг, окучник, картофелевыкапыватель) и поможет сделать их точную настройку для эффективной работы мотоблока. Настройка возможна в трех плоскостях.