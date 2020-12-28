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Универсальная сцепка Беларус СЦ-00.010
5.0
1
5 550 ₽
Сцепки
    Универсальная сцепка Беларус СЦ-00.010
    Арт. X190394453
    5.0
    1
    Универсальная сцепка Беларус СЦ-00.010

      Универсальная сцепка Беларус СЦ-00.010

      5 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X190394453
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      5 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сцепка универсальная СЦ-00.010, которая соединит агрегаты (плуг, окучник, картофелевыкапыватель) и поможет сделать их точную настройку для эффективной работы мотоблока. Настройка возможна в трех плоскостях.

        Преимущества

        • Надежное крепление сцепки прочно фиксирует дополнительное оборудование к мотоблоку
        • Винтовая конструкция сцепки позволяет производить регулировку угла атаки в 3-х плоскостях