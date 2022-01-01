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Плуг Мобил К Крот MBK0003215
2 200 ₽
Плуги
    Плуг Мобил К Крот MBK0003215
    Арт. О00000027582
    Плуг Мобил К Крот MBK0003215

      Плуг Мобил К Крот MBK0003215

      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027582

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      2 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плуг Мобил К Крот MBK0003215 применяется для обработки любых типов почв.

        Преимущества

        • Специальная конструкционная сталь. Лемех плуга изготовлен из специальной конструкционной стали. Применение такой стали значительно увеличивает срок службы плуга, а также улучшает качество пахоты
        • Съемный лемех. В конструкции плуга предусмотрен съемный лемех. Это значительно упрощает заточку, а также позволяет менять его при необходимости, без замены всего плуга
        • Идеальная геометрия. Технологии производства, а также 25-ти летний опыт позволяют достичь идеальную геометрию плуга для работы мотокультиваторами и мотоблоками
        • Высокая точность сварки. Применение сварочного кондуктора в процессе изготовления плугов позволяет соблюсти высокую точность сварки
        • Повышенная толщина металла. Толщина металла значительно выше, чем у аналогов на рынке. Это значительно повышает срок службы по сравнению с конкурентами
        • Улучшенная пятка плуга. Пятка плуга выполнена со специальным изгибом, необходимым для более точного позиционирования плуга относительно земли, а также снижает сопротивление с землей до минимума