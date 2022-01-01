Плуг Мобил К Крот MBK0003215
Арт. О00000027582
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип навесного оборудования
|плуг
|
Количество предметов, шт
|1
- Плуг Мобил К Крот MBK0003215 применяется для обработки любых типов почв.
Преимущества
- Специальная конструкционная сталь. Лемех плуга изготовлен из специальной конструкционной стали. Применение такой стали значительно увеличивает срок службы плуга, а также улучшает качество пахоты
- Съемный лемех. В конструкции плуга предусмотрен съемный лемех. Это значительно упрощает заточку, а также позволяет менять его при необходимости, без замены всего плуга
- Идеальная геометрия. Технологии производства, а также 25-ти летний опыт позволяют достичь идеальную геометрию плуга для работы мотокультиваторами и мотоблоками
- Высокая точность сварки. Применение сварочного кондуктора в процессе изготовления плугов позволяет соблюсти высокую точность сварки
- Повышенная толщина металла. Толщина металла значительно выше, чем у аналогов на рынке. Это значительно повышает срок службы по сравнению с конкурентами
- Улучшенная пятка плуга. Пятка плуга выполнена со специальным изгибом, необходимым для более точного позиционирования плуга относительно земли, а также снижает сопротивление с землей до минимума