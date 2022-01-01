Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881

Преимущества

Мягкое сиденье с металлической спинкой: комфортно и безопасно

Кузов-самосвал: пять секунд на выгрузку содержимого прицепа

Увеличенная жесткость кузова: длительный срок службы

Универсальный прицепной узел: подходит для разных мотоблоков

Модульная конструкция: простая и быстрая сборка по инструкции

Колеса на подшипниках c покрышками Carlisle: допустимая общая масса 500 кг

Оцинкованный кузов: устойчивость к перепадам температуры и ржавчине

Механические тормоза MOBILK BRAKE SYSTEM: безопасное управление и полный контроль

Запатентованный прицепной узел: комфортная езда по неровностям без поломок скобы

Длинное прицепное дышло: удобная посадка для человека любого роста

Стояночный тормоз: надежная фиксация без откатов при разгрузке

Прицеп ТПМ 500-1 ПРО подходит для мотоблоков Салют, Агат, Нева МБ-2, Ока МБ-1, а также для других моделей, как российского, так и зарубежного производства. Благодаря оцинкованному кузову, он прослужит дольше, чем традиционные стальные прицепы. Поставляется в разобранном виде в компактной упаковке, которая поместится в багажник машины.