Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
Арт. О00000027584
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип навесного оборудования
|прицеп
|
Количество предметов, шт
|1
- Прицеп ТПМ 500-1 ПРО подходит для мотоблоков Салют, Агат, Нева МБ-2, Ока МБ-1, а также для других моделей, как российского, так и зарубежного производства. Благодаря оцинкованному кузову, он прослужит дольше, чем традиционные стальные прицепы. Поставляется в разобранном виде в компактной упаковке, которая поместится в багажник машины.
Преимущества
- Мягкое сиденье с металлической спинкой: комфортно и безопасно
- Кузов-самосвал: пять секунд на выгрузку содержимого прицепа
- Увеличенная жесткость кузова: длительный срок службы
- Универсальный прицепной узел: подходит для разных мотоблоков
- Модульная конструкция: простая и быстрая сборка по инструкции
- Колеса на подшипниках c покрышками Carlisle: допустимая общая масса 500 кг
- Оцинкованный кузов: устойчивость к перепадам температуры и ржавчине
- Механические тормоза MOBILK BRAKE SYSTEM: безопасное управление и полный контроль
- Запатентованный прицепной узел: комфортная езда по неровностям без поломок скобы
- Длинное прицепное дышло: удобная посадка для человека любого роста
- Стояночный тормоз: надежная фиксация без откатов при разгрузке