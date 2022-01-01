Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
31 990 ₽
Тележки для мотоблоков
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
    Арт. О00000027584
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
    Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881
      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881

      Прицеп для мотоблока Мобил К ТПМ-500-1 Про MBK0022881

      31 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000027584

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		прицеп
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      31 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 971 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прицеп ТПМ 500-1 ПРО подходит для мотоблоков Салют, Агат, Нева МБ-2, Ока МБ-1, а также для других моделей, как российского, так и зарубежного производства. Благодаря оцинкованному кузову, он прослужит дольше, чем традиционные стальные прицепы. Поставляется в разобранном виде в компактной упаковке, которая поместится в багажник машины.

        Преимущества

        • Мягкое сиденье с металлической спинкой: комфортно и безопасно
        • Кузов-самосвал: пять секунд на выгрузку содержимого прицепа
        • Увеличенная жесткость кузова: длительный срок службы
        • Универсальный прицепной узел: подходит для разных мотоблоков
        • Модульная конструкция: простая и быстрая сборка по инструкции
        • Колеса на подшипниках c покрышками Carlisle: допустимая общая масса 500 кг
        • Оцинкованный кузов: устойчивость к перепадам температуры и ржавчине
        • Механические тормоза MOBILK BRAKE SYSTEM: безопасное управление и полный контроль
        • Запатентованный прицепной узел: комфортная езда по неровностям без поломок скобы
        • Длинное прицепное дышло: удобная посадка для человека любого роста
        • Стояночный тормоз: надежная фиксация без откатов при разгрузке