Тележка прицепная большая для мотоблока Champion C3035, 750 кг

Преимущества

Сидение со спинкой

Большая грузоподъемность (750 кг.)

Большой объем кузова (150*100 см.)

Антикоррозийное покрытие

Электростатическая окраска

Пологий задний борт

Для сыпучих грузов

Самосвальная конструкция

Цельнометаллическое дышло

Дышло сварено из стальной трубы

Опоры под ноги

Большие пневмоколеса 13R

Ленточные тормоза

Педаль тормоза рядом с упором для ног

Ребра жесткости кузова

Тележка прицепная Champion C3035 - предназначена для перевозки большого объема сыпучих грузов. Основным преимуществом телеги является ее покатый задний борт, позволяющий с легкостью производить разгрузку методом откидывания кузова назад. Для того чтобы произвести разгрузку, достаточно отсоединить фиксирующий шплинт, освобождая кузов от дышла и откинуть его назад. Кузов тележки выполнен из прочного стального листа и обварен ребрами жесткости по периметру. Благодаря такой конструкции тележка прицепная Champion может перевозить до 750 кг груза. В передней части тележки предусмотрено сидение для оператора, а на стальной трубе дышла есть упоры для ног и педаль ленточного тормоза. Большие колеса с диаметром R13 закрыты стальными крыльями, предотвращающими попадание грязи на оператора при движении. Тележка Champion легко соединяется со всеми модификациями мотоблоков champion, а так же с отечественными мотоблоками марок «Нева», «Ока», «Салют», «Агат», «Угра» и другими моделями.