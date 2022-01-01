Тележка прицепная большая для мотоблока Champion C3035, 750 кг
Арт. О00000006722
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|тележка
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Количество предметов, шт
|1
- Тележка прицепная Champion C3035 - предназначена для перевозки большого объема сыпучих грузов. Основным преимуществом телеги является ее покатый задний борт, позволяющий с легкостью производить разгрузку методом откидывания кузова назад. Для того чтобы произвести разгрузку, достаточно отсоединить фиксирующий шплинт, освобождая кузов от дышла и откинуть его назад. Кузов тележки выполнен из прочного стального листа и обварен ребрами жесткости по периметру. Благодаря такой конструкции тележка прицепная Champion может перевозить до 750 кг груза. В передней части тележки предусмотрено сидение для оператора, а на стальной трубе дышла есть упоры для ног и педаль ленточного тормоза. Большие колеса с диаметром R13 закрыты стальными крыльями, предотвращающими попадание грязи на оператора при движении. Тележка Champion легко соединяется со всеми модификациями мотоблоков champion, а так же с отечественными мотоблоками марок «Нева», «Ока», «Салют», «Агат», «Угра» и другими моделями.
Преимущества
- Сидение со спинкой
- Большая грузоподъемность (750 кг.)
- Большой объем кузова (150*100 см.)
- Антикоррозийное покрытие
- Электростатическая окраска
- Пологий задний борт
- Для сыпучих грузов
- Самосвальная конструкция
- Цельнометаллическое дышло
- Дышло сварено из стальной трубы
- Опоры под ноги
- Большие пневмоколеса 13R
- Ленточные тормоза
- Педаль тормоза рядом с упором для ног
- Ребра жесткости кузова