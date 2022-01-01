Картофелесажалка ПАХАРЬ КСМ-1 - малогабаритное навесное оборудование для мотоблоков Каскад, Нева, Салют Фаворит, АГРО, МТЗ и других. Предназначена для посадки семенного картофеля с одновременной заделкой в почву и образованием почвенного гребня, на приусадебных участках и огородах.

Преимущества