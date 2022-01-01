Картофелесажалка Пахарь КСМ-1
Арт. О00000040454
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|картофелесажалка
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Количество предметов, шт
|1
- Картофелесажалка ПАХАРЬ КСМ-1 - малогабаритное навесное оборудование для мотоблоков Каскад, Нева, Салют Фаворит, АГРО, МТЗ и других. Предназначена для посадки семенного картофеля с одновременной заделкой в почву и образованием почвенного гребня, на приусадебных участках и огородах.
Преимущества
- Емкость бункер л: 34
- Масса загружаемого в бункер картофеля, кг: 20
- Скорость движения мотоблока при посадке картофеля: км/ч -2,4; м/мин 40
- Рекомендуемая передача редуктора при посадке картофеля: 1
- Количество высаженных клубней на 1 п.м. борозды: 4