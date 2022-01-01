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Картофелесажалка Пахарь КСМ-1
13 490 ₽
Картофелекопалки
    Картофелесажалка Пахарь КСМ-1
    Арт. О00000040454
    Картофелесажалка Пахарь КСМ-1
    Картофелесажалка Пахарь КСМ-1
    Картофелесажалка Пахарь КСМ-1
    Картофелесажалка Пахарь КСМ-1
      Картофелесажалка Пахарь КСМ-1
      Картофелесажалка Пахарь КСМ-1
      Картофелесажалка Пахарь КСМ-1
      Картофелесажалка Пахарь КСМ-1

      Картофелесажалка Пахарь КСМ-1

      13 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 029 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000040454

      Характеристики

      Производитель
      		Пахарь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		картофелесажалка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      13 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 029 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картофелесажалка ПАХАРЬ КСМ-1 - малогабаритное навесное оборудование для мотоблоков Каскад, Нева, Салют Фаворит, АГРО, МТЗ и других. Предназначена для посадки семенного картофеля с одновременной заделкой в почву и образованием почвенного гребня, на приусадебных участках и огородах.

        Преимущества

        • Емкость бункер л: 34
        • Масса загружаемого в бункер картофеля, кг: 20
        • Скорость движения мотоблока при посадке картофеля: км/ч -2,4;  м/мин 40
        • Рекомендуемая передача редуктора при посадке картофеля: 1
        • Количество высаженных клубней на 1 п.м. борозды: 4