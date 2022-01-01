Плуг оборотный Нева ПО 005.08.0700
Арт. О00000027508
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|плуг
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Количество предметов, шт
|1
- Плуг «НЕВА» оборотный ПО (005.08.0700) предназначен для вспашки окультуренной и легкой почвы. Агрегат устанавливается на мотоблоки «НЕВА». Присоединение к технике производится посредством сцепного устройства «НЕВА» СУ с рукоятью и осью (005.09.1600-03) или сцепного устройства «НЕВА» СУ с рукоятью и внешной осью (005.09.1600-04). Для лучшего сцепления с грунтом на мотоблок ставятся стальные колеса (грунтозацепы). Оборотный плуг представляет собой конструкцию с двумя отвалами, расположенными на стойках зеркально относительно оси сцепа. Борозда при каждом новом проходе имеет отвал в одну сторону. Это позволяет избежать появления гребня. В результате такой обработки поверхность участка приобретает однородную и ровную структуру.
Преимущества
- Для фиксации корпуса в определенном положении имеется подпружный фиксатор
- Во время работы один из корпусов обрабатывает почву, при этом второй корпус зафиксирован в верхнем положении
- После прохода до конца участка плуг переворачивается, и работа продолжается в обратном направлении