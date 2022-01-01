Плуг оборотный Нева ПО 005.08.0700

Преимущества

Для фиксации корпуса в определенном положении имеется подпружный фиксатор

Во время работы один из корпусов обрабатывает почву, при этом второй корпус зафиксирован в верхнем положении

После прохода до конца участка плуг переворачивается, и работа продолжается в обратном направлении

Плуг «НЕВА» оборотный ПО (005.08.0700) предназначен для вспашки окультуренной и легкой почвы. Агрегат устанавливается на мотоблоки «НЕВА». Присоединение к технике производится посредством сцепного устройства «НЕВА» СУ с рукоятью и осью (005.09.1600-03) или сцепного устройства «НЕВА» СУ с рукоятью и внешной осью (005.09.1600-04). Для лучшего сцепления с грунтом на мотоблок ставятся стальные колеса (грунтозацепы). Оборотный плуг представляет собой конструкцию с двумя отвалами, расположенными на стойках зеркально относительно оси сцепа. Борозда при каждом новом проходе имеет отвал в одну сторону. Это позволяет избежать появления гребня. В результате такой обработки поверхность участка приобретает однородную и ровную структуру.