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Плуг оборотный Нева ПО 005.08.0700
5 480 ₽
Плуги
    Плуг оборотный Нева ПО 005.08.0700
    Арт. О00000027508
    Плуг оборотный Нева ПО 005.08.0700
    Плуг оборотный Нева ПО 005.08.0700
      Плуг оборотный Нева ПО 005.08.0700
      Плуг оборотный Нева ПО 005.08.0700

      Плуг оборотный Нева ПО 005.08.0700

      5 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027508

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		плуг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      5 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плуг «НЕВА» оборотный ПО (005.08.0700) предназначен для вспашки окультуренной и легкой почвы. Агрегат устанавливается на мотоблоки «НЕВА». Присоединение к технике производится посредством сцепного устройства «НЕВА» СУ с рукоятью и осью (005.09.1600-03) или сцепного устройства «НЕВА» СУ с рукоятью и внешной осью (005.09.1600-04). Для лучшего сцепления с грунтом на мотоблок ставятся стальные колеса (грунтозацепы). Оборотный плуг представляет собой конструкцию с двумя отвалами, расположенными на стойках зеркально относительно оси сцепа. Борозда при каждом новом проходе имеет отвал в одну сторону. Это позволяет избежать появления гребня. В результате такой обработки поверхность участка приобретает однородную и ровную структуру.

        Преимущества 

        • Для фиксации корпуса в определенном положении имеется подпружный фиксатор
        • Во время работы один из корпусов обрабатывает почву, при этом второй корпус зафиксирован в верхнем положении
        • После прохода до конца участка плуг переворачивается, и работа продолжается в обратном направлении